چوب بی تجربگی بازیکنانم را می خورم/با ادامه این روند استعفاء می دهم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، کللی فرد شامگاه جمعه در کنفرانس خبری خود بعد از بازی تیمش مقابل ابومسلم مشهد افزود: متاسفانه برخی بازیکنان به شرایط لیگ برتر نرسیده اند و همچنان در شرایط لیگ یکی خود به سر می برند.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر وی اظهار داشت: در جذب بازیکنان لیگ برتر با محدودیت بازیکن روبرو بودیم و اکثر بازیکنان جذب شده لیگ یکی هستند و در حال حاضر بیشتر آنان دارند لیگ برتر را تجربه می کنند.

وی با بیان این که همچنان در دفاع مشکل داریم و مدافعین هنوز هماهنگ نشده اند، اظهار داشت: در این بازی نیز اشتباه جایگیری داشتیم و راحت گل مساوی را دریافت کردیم.

کللی فرد خاطرنشان کرد: واقعاً مایه تأسف است علیرغم اینکه بازی هجومی و خوبی صورت می دهیم به دلیل برخی ناهماهنگی ها و اشتباهات بچه گانه پیروزی را با مساوی عوض می کنیم.

وی اضافه کرد: ابومسلم امروز برای مساوی به به بوشهر آمده بود و دلخوشی و نگاه آنها به ضد حملات و اتفاقات فوتبال بود.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر با انتقاد مجدد از پتروویچ گفت: متاسفانه به رغم سرمایه گذاری بالایی که بر روی این بازیکن کرده بودیم هنوز جواب نداده است و هم اکنون ضعیف ترین بازیکن ما محسوب می شود.

کللی فرد افزود: پترویچ با آن شرایطی که مدنظر است فاصله دارد و هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید با توجه به نتایج کسب شده خبرهایی مبنی بر تغییر شما به گوش می رسد، گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند خود استعفاء می دهم و کنار می روم.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان این که هفته به هفته بهتر خواهیم شد به بازی هفته آینده تیمش مقابل پیروزی تهران اشاره کرد و گفت: طی دو بازی که بیرون از خانه داشیم نشان می دهد بیرون از خانه با توجه به فشار و استرسی که از سوی هوادار روی ما نیست بهتر بازی می کنیم.

وی پیش بینی کرد: شاهین در پایان نیم فصل رتبه ای بالاتر از دوازده داشته باشد.

باری تیمهای شاهین پارس جنوبی و ابومسلم مشهد در هفته پنجم لیگ برتر با نتیجه یک بر یک پایان یافت

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