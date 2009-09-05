به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم در حوالی تهران شروع میشود. در کنار عبدالرضا اکبری، محمد عمرانی، کورش سلیمانی، سعید داخ ، سحر عبداللهی، بابک والی، حشمت آرمیده، حسن خوانساری، جابر غفان، بهرام علین، بهجت طرانجی و... در این فیلم بازی میکنند.
داستان این فیلم درباره دو مرد به ظاهر جاسوس است که از پایگاه آموزشی، پشتیبانی ارتش عراق میگریزند و تحت تعقیب قرار میگیرند. تعقیب کنندگان 90 دقیقه فرصت دارند فراریان را بیابند. در این فرصت که معادل با زمان واقعی فیلم است، دو مرد گذشتهشان را مرور میکنند. فیلمنامه "نود دقیقه" را محسن یوسفی نوشته است.
عوامل این فیلم عبارتند از تهیهکننده: سعید مهران و علیرضا محمدی، طزاح صحنه و لباس: علی شایان فر، طراح چهرهپردازی: عبدالله صفدری، تصویربردار و نورپرداز: مجید قربانی، صدابردار: حمید دژکام، مدیرتولید: محمد رضا ارجمند،جلوههای ویژه: اصغر پور هاجریان. محصول سیمافیلم.
نظر شما