تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه چهاردهم شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پانزدهم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با پنجم سپتامبر سال 2009 میلادی.

- مسابقات چهارمین روز از چهل و پنجمین دوره رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی جهان امروز در شهر "اولسان" کره جنوبی پیگیری می شود.

- رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ایتالیا پیگیری می شود:

مرحله نیمه نهایی

* ایران - آرژانتین

* صربستان - روسیه

مقام‌های پنجم تا هشتم:

* هند - اسپانیا

* تونس - ایتالیا

کسب مقام‌های نهم تا شانزدهم:

* ژاپن - الجزایر

* مصر - پورتوریکو

* لهستان - آمریکا

* برزیل - فرانسه

- دیدار رفت از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا ساعت 22 امشب بین دو تیم بحرین و عربستان در ورزشگاه ملی شهر منامه برگزار می شود.

- ملی پوشان فوتبال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می روند، مسابقه ای که در ورزشگاه پاختاکور شهر تاشکند برگزار می شود.

- نخستین‌مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه‌سواری زیر نظر بوهیگاس فرانسوی از امروز در پیست مجموعه‌ورزشی‌آزادی برگزار می‌شود.

- مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه یک:

* دانمارک - پرتغال

* مجارستان - سوئد

گروه 2:

* مولداوی - لوکزامبورگ

* رژیم اشغالگر قدس - لاتویا

* سوئیس - یونان

گروه 3:

* لهستان - ایرلند شمالی

* اسلواکی - جمهوری چک

گروه 4:

* آذربایجان - فنلاند

* روسیه - لیختن اشتاین

گروه 5:

* ارمنستان - بوسنی و هرزگووین

* ترکیه - استونی

* اسپانیا - بلژیک

گروه 6:

* اوکراین - آندورا

* کرواسی - بلاروس

گروه 7:

* اتریش - جزایر ایسلند

* فرانسه - رومانی

گروه 8:

* بلغارستان - مونته نگروه

* گرجستان - ایتالیا

* قبرس - ایرلند

گروه 9:

* اسکاتلند - مقدونیه

* ایسلند - نروژ

- مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* پرو - اروگوئه

* کلمبیا - اکوادور

* پاراگوئه - بولیوی

* آرژانتین - برزیل

* شیلی - ونزوئلا

