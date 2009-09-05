تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه چهاردهم شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پانزدهم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با پنجم سپتامبر سال 2009 میلادی.
- مسابقات چهارمین روز از چهل و پنجمین دوره رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی جهان امروز در شهر "اولسان" کره جنوبی پیگیری می شود.
- رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ایتالیا پیگیری می شود:
مرحله نیمه نهایی
* ایران - آرژانتین
* صربستان - روسیه
مقامهای پنجم تا هشتم:
* هند - اسپانیا
* تونس - ایتالیا
* صربستان - روسیه
* ایران - آرژانتین
کسب مقامهای نهم تا شانزدهم:
* ژاپن - الجزایر
* مصر - پورتوریکو
* لهستان - آمریکا
* برزیل - فرانسه
- دیدار رفت از مرحله پلیآف مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا ساعت 22 امشب بین دو تیم بحرین و عربستان در ورزشگاه ملی شهر منامه برگزار می شود.
- ملی پوشان فوتبال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می روند، مسابقه ای که در ورزشگاه پاختاکور شهر تاشکند برگزار می شود.
- نخستینمرحله اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخهسواری زیر نظر بوهیگاس فرانسوی از امروز در پیست مجموعهورزشیآزادی برگزار میشود.
- مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه یک:
* دانمارک - پرتغال
* مجارستان - سوئد
گروه 2:
* مولداوی - لوکزامبورگ
* رژیم اشغالگر قدس - لاتویا
* سوئیس - یونان
گروه 3:
* لهستان - ایرلند شمالی
* اسلواکی - جمهوری چک
گروه 4:
* آذربایجان - فنلاند
* روسیه - لیختن اشتاین
گروه 5:
* ارمنستان - بوسنی و هرزگووین
* ترکیه - استونی
* اسپانیا - بلژیک
گروه 6:
* اوکراین - آندورا
* کرواسی - بلاروس
گروه 7:
* اتریش - جزایر ایسلند
* فرانسه - رومانی
گروه 8:
* بلغارستان - مونته نگروه
* گرجستان - ایتالیا
* قبرس - ایرلند
گروه 9:
* اسکاتلند - مقدونیه
* ایسلند - نروژ
- مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پرو - اروگوئه
* کلمبیا - اکوادور
* پاراگوئه - بولیوی
* آرژانتین - برزیل
* شیلی - ونزوئلا
