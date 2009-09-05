۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۵

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر -گروه ورزشی: برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان و همچنین پیگیری رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف جهان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه چهاردهم شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پانزدهم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با پنجم سپتامبر سال 2009 میلادی.

- مسابقات چهارمین روز از چهل و پنجمین دوره رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی جهان امروز در شهر "اولسان" کره جنوبی پیگیری می شود.

- رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ایتالیا پیگیری می شود:
مرحله نیمه نهایی 
* ایران - آرژانتین
* صربستان - روسیه
مقام‌های پنجم تا هشتم:
* هند - اسپانیا
* تونس - ایتالیا
کسب مقام‌های نهم تا شانزدهم:
* ژاپن - الجزایر
* مصر - پورتوریکو
* لهستان - آمریکا
* برزیل - فرانسه

- دیدار رفت از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا ساعت 22 امشب بین دو تیم بحرین و عربستان در ورزشگاه ملی شهر منامه برگزار می شود.

- ملی پوشان فوتبال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می روند، مسابقه ای که در ورزشگاه پاختاکور شهر تاشکند برگزار می شود.

- نخستین‌مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه‌سواری زیر نظر بوهیگاس فرانسوی از امروز در پیست مجموعه‌ورزشی‌آزادی برگزار می‌شود.

- مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه یک:
* دانمارک - پرتغال
* مجارستان - سوئد
گروه 2:
* مولداوی - لوکزامبورگ
* رژیم اشغالگر قدس - لاتویا
* سوئیس - یونان
گروه 3:
* لهستان - ایرلند شمالی
* اسلواکی - جمهوری چک
گروه 4:
* آذربایجان - فنلاند
* روسیه - لیختن اشتاین
گروه 5:
* ارمنستان - بوسنی و هرزگووین
* ترکیه - استونی
* اسپانیا - بلژیک
گروه 6:
* اوکراین - آندورا
* کرواسی - بلاروس
گروه 7:
* اتریش - جزایر ایسلند
* فرانسه - رومانی
گروه 8:
* بلغارستان - مونته نگروه
* گرجستان - ایتالیا
* قبرس - ایرلند
گروه 9:
* اسکاتلند - مقدونیه
* ایسلند - نروژ

- مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پرو - اروگوئه
* کلمبیا - اکوادور
* پاراگوئه - بولیوی
* آرژانتین - برزیل
* شیلی - ونزوئلا

