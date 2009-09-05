به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد مرگ پیش از موعد پدر اظهر اسماعیل بیتردید بر جنجالهای حاشیهای حضور کودکان فقیر و زاغهنشین در فیلم دنی بویل بریتانیایی خواهد افزود. "میلیونر زاغهنشین" سال 2008 در بسیاری از رویدادهای سینمایی جوایز اصلی را از آن خود کرد و در اکران جهانی بیش از 86 میلیون پوند فروخت.
محمد اسماعیل دیروز صبح در خانهای از دنیا رفت که نمایندگان کارگردان فیلم به تازگی برای آنها در بمبئی خریده بود. اظهر 10 ساله که در "میلیونر زاغهنشین" نقش سلیم برادر کوچکتر قهرمان داستان را بازی کرده، هنگام مرگ پدرش در مدرسه بود و عصر روز جمعه پس از بازگشت به خانه در جریان ماجرا قرار گرفت.
آخرین تصویر از خانواده اسماعیل پیش از مرگ پدر ستاره خردسال "میلیونر زاغهنشین"
او فوریه امسال به همراه روبینا علی دیگر ستاره خردسال "میلیونر زاغهنشین" برای شرکت در مراسم اسکار به لس آنجلس رفت و در بازگشت به زاغه محل زندگی خود مورد استقبال دیگر زاغهنشینان هندی قرار گرفت. فیلم بویل بریتانیایی در هشتاد و یکمین دوره مراسم اسکار هشت اسکار برد و فاتح مطلق این مراسم سالیانه لقب گرفت.
با وجود موفقیتهای هنری و تجاری "میلیونر زاغهنشین" در سراسر دنیا، وضعیت نامناسب زندگی ستارگان خردسال فیلم در مناطق زاغهنشین هند به موضوعی جنجالی در داخل و خارج هند تبدیل شد. محمد اسماعیل هم پس از آنکه اظهر را به خاطر حرف نزدن با رسانهها پس از بازگشت از مراسم اسکار تنبیه کرد، در میانه یک توفان رسانهای قرار گرفت.
اظهر بعدها پدر خود را در این ماجرا بیتقصیر معرفی کرد و گفت که او هم مثل تمام پدرها حق دارد فرزندش را به خاطر شیطنت تنبیه کند. محمد اسماعیل که به موضوعی داغ برای رسانهها تبدیل شده بود، آشکارا از موفقیت فرزندش خوشحال بود و به رسانهها گفت: اینکه فرزند یک مرد فقیر چنین نامی برای خود دست و پا کرده، مرا بینهایت خوشحال میکند.
سل در بسیاری از نقاط دنیا یک بیماری نادر به شمار میرود، اما یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در هند است و روزانه بیش از هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری در هند از دنیا میروند. بخش بسیار زیادی از دستمزد 1725 پوندی اظهر اسماعیل برای بازی در "میلیونر زاغهنشین" هزینه درمان بیماری پدرش شد.
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