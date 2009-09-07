راه توسعه صنعتی مولد با اجرای قانون رفع موانع تولید هموار می شود

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح ویژگیهای قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، افزود: حمایت از صادرات صنعتی و پرداخت مشوقهای صادراتی از موارد پیش بینی شده در این قانون است.

وی عنوان کرد: منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها از دیگر آثار مثبت اجرای قانون رفع موانع تولید است.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال اظهار داشت: در این قانون همچنین بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی تاکید و مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات تنها به این سازمان محول شده تا از اقدامات موازی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: تعدیل قیمت برق واحدهای صنعتی، تامین گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی با اولویت و یکسان سازی قیمت گاز طبیعی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی از دیگر ویژگیهای این قانون است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تامین نقدینگی واحدهای صنعتی را از دیگر مفاد قانون رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود: بر اساس این قانون بانکها موظف هستند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی ) مورد نیاز طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان بندی اجرا و پیشرفت کار پرداخت کنند.

وی اظهار داشت: همچنین در این قانون تصریح شده که در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات پرداختی قبلی استمهال شود.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال ادامه داد: در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، همچنین بر اصلاح قانون کار و قانون معادن تاکید شده است.

محمدیاری اظهار امیدواری کرد: دستگاههای مختلف مرتبط با قانون رفع موانع تولید از جمله وزارت صنایع ومعادن، سازمان حفاظت محیط زیست و ... آئین نامه های اجرایی مربوط به این قانون را به سرعت تدوین و زمینه را برای اجرای قانون فراهم کنند.