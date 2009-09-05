در گفتگو با مهر عنوان شد: درخواست تولید انبوه خودروی برقی/ فروش قاصدک نصیر با 5 میلیون تومان

رزاق بلوری افشار مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آبان ماه سال گذشته با پیشنهاد رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برای ثبت نام در مسابقه ملی طراحی و ساخت ماشینهای برقی اقدام شد و با همکاری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه موفق به تولید این خودرو شدیم.

وی به جزئیات این خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه 90 درصد دانش و توانایی این خودرو با تکیه بر دانش بومی بوده است، افزود: سرعت این خودرو 80 کیلومتر در ساعت است که انرزی آن با استفاده از باتری تامین می شود.

افشار مدت زمان برای شارژ کامل باتری را 8 تا 10 ساعت ذکر کرد و اظهار داشت: با یک بار شارژ کامل می توان بین 60 تا 80 کیلومتر را در یک سیکل شهری رانندگی کرد و اگر سرعت متوسط آن را 25 کیلومتر بر ساعت لحاظ کنیم این مقدار به 80 کیلومتر خواهد رسید.

افشار وزن این خودرو را 750 کیلوگرم دانست و یادآور شد: جعبه دنده، دیفرانسیل و فرمان استفاده شده در این خودرو متعلق به خودروی پراید است. این خودرو قادر به تعویض دنده بدون نیاز به کلاچ است.

یکی از سازندگان قاصدک نصیر به ویژگیهای این خودرو اشاره کرد و گفت: هزینه تهیه انرژی برای این خودرو کمتر از خودروهای با سوخت فسیلی است. ضمن آنکه تجهیزات نیروی محرکه خودروی برقی نسبت به موتورهای احتراقی بسیار ساده است.

وی قیمت فعلی این خودور را حدود 12 میلیون تومان ذکر کرد و ادامه داد: چنانچه به تولید انبوه برسد این قیمت به حدود پنج میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

این محقق همچنین خاطرنشان کرد: این خودرو با هدف تولید انبوه ساخته شده است و چنانچه مورد حمایت های لازم قرار گیرد می توان با تولید انبوه آن بخش عمده ای از آلودگیهای ناشی از سوخت موتورهای خودروها را کاهش داد.