محسن امیریوسفی که برای نمایش "آتشکار" در بخش اصلی جشنواره جهانی مونترال به همراه حمید فرخ‌نژاد بازیگر آن به کانادا رفته درباره جلسات نمایش فیلم به خبرنگار مهر گفت: اولین نمایش "آتشکار" ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه بود. با توجه به اینکه زمان زیاد خوبی نبود، اما استقبال زیادی از فیلم شد و همه مخاطبین خارجی بودند.

وی افزود: ساعت 19 فیلم در سالنی بزرگتر به نمایش درآمد که بیشتر تماشاگران ایرانی بودند و استقبال آنها برایم جالب بود. دو نمایش فیلم در یکروز باعث شد واکنش مخاطبان داخلی و خارجی را به آن بدانم و به نوعی تکلیفم با فیلم روشن شود. ولی وقتی فیلم برای ایرانیان مقیم کانادا به نمایش درآمد متاسف شدم که "آتشکار" هنوز در ایران اکران نشده است.

امیریوسفی و فرخ‌نژاد در جشنواره جهانی فیلم مونترال ـ‌ کانادا

امیریوسفی درباره نشست مطبوعاتی فیلم که با حضور وی و فرخ‌نژاد پس از پایان دومین نمایش "آتشکار" در مونترال در سالن اصلی جشنواره برگزار شد گفت: ابتدای جلسه خبرنگار ورایتی فیلم را اثری متفاوت از سینمای ایران در سال 2009 دانست که شبیه هیچ فیلم دیگری نیست و معتقد بود "آتشکار" چهره‌ای دیگر از ایرانیان را به نمایش می‌گذارد.

وی ادامه داد: بخش دیگر سئوال‌ها درباره وضعیت فیلمسازان جوان ایرانی بود که من در جواب گفتم سال گذشته یک سوم تولیدات سینمای ما به فیلمسازان اول تعلق داشت و این نشان از نسلی قدرتمند دارد که در ادامه مسیر بین‌المللی سینمای ایران وارد مرحله جدیدی شده است. یک نمونه آن "وقتی لیموها زرد شدند" محمدرضا وطن‌دوست است که در مونترال حضور دارد.

کارگردان "آتشکار" گفت: چند نفر هم از وضعیت نمایش فیلم در ایران پرسیدند که من گفتم پخش‌کننده مشغول رایزنی برای اکران فیلم است و امیدوارم به زودی شرایط آن فراهم شود. ضمن اینکه آنها بازی فرخ‌نژاد را جسورانه و نابازیگرانه دانستند و معتقد بودند بازی او تلفیق فرم خاص حرفه‌ای و نابازیگرانه و بسیار یکدست است.

امیریوسفی ادامه داد: یکی دیگر از سئوالات خبرنگاران درباره تاثیر گرفتن "آتشکار" از "کمدی الهی" دانته بود که من گفتم شاید از کتاب تاثیر گرفته باشم، اما موضوع آن ربطی به این کتاب ندارد. فقط شاید این بحث اپیزودیک فیلم با سه‌گانه "دوزخ، برزخ، بهشت" شباهت‌هایی داشته باشد. اما من در همین فیلم نیز با کتاب شوخی کرده‌ام.

این کارگردان در پایان گفت: جلوه‌های ویژه "آتشکار" نیز مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و برخی از خبرنگاران که قبلا "خواب تلخ" من را دیده بودند، "آتشکار" را به نوعی ادامه همان نگاه می‌دانستند. البته فضای طنز فیلم به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کرده بود.

سی‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم مونترال 27 اوت با نمایش فیلم رسمی المپیک پکن آغاز به کار کرد و تا هفتم سپتامبر ادامه دارد. جعفر پناهی رئیس هیئت داوران بخش مسابقه رسمی است و ایجی اوکورا، دیوید لاهای، فرناندو مندس ‌لیته سرانو، پاسکال توماس، راینهارت واگنر و دایان دمرس دیگر داوران هستند.