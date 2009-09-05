اشعاری از شاعر جنگ جهانی اول روی اینترنت رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، نسخه‌های خطی اشعار، نامه‌ها و خاطرات این شاعر جنگ از سوی دانشگاه آکسفورد در بخش بایگانی دیجیتالی اشعار جنگ جهانی اول قرار گرفت.

مجموعه بلاندن که هم اکنون راه‌اندازی شده است، بخشی از دفتر خاطرات خصوصی نویسنده را که در آن از تجربیات جنگی خود سخن می‌گوید و 15 شعر چاپ‌نشده و نامه‌هایی که به پدر، مادر و دوستان صمیمی خود نوشته است، در برمی‌گیرد. این مجموعه از آرشیو خصوصی خانواده بلاندن و همچنین آرشیوهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا گردآوری شده است.

اشعار این شاعر در کنار آثار شاعران بزرگ جنگ از جمله "ویلفرید اُون" و "ایزاک روزنبرگ" و "ورا بریتین" قرار گرفته است.

آلن ادوارز پژوهشگر بایگانی دانشگاه آکسفورد درباره بلاندن معتقد است: شعر این شاعر تاکنون تقریباً نادیده گرفته شده و سزاوار است بهتر شناخته شود.

ادموند بلاندن در سال 1974 در سن 77 سالگی درگذشت. وی در سال 1956 مدال طلای ملکه را در شعر از آن خود کرد و به جمع انجمن سلطنتی ادبیات پیوست و چند سال نیز استاد دانشگاه آکسفورد بود.