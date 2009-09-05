سینماگر هندی برنده جایزه "فیلمساز سال آسیا" شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد در بیانیه سازمان‌دهندگان جشنواره فیلم پوسان برای معرفی چوپرا آمده است: به عنوان تاثیرگذارترین تهیه‌کننده و فیلمساز هند در دهه‌های اخیر، چوپرا نقشی فوق‌العاده در تثبیت جایگاه سینمای بالیوود در سطح جهان داشته و در پنج دهه تلاش خستگی‌ناپذیر جایگاه جهانی فیلم‌های هندی و سینمای آسیا را ارتقا داده است.

چوپرای 77 ساله در سال 1970 شرکت فیلمسازی یاش راج فیلمز را بنیان نهاد که در این چهار دهه اخیر 40 فیلم تولید کرده و خود چوپرا کارگردان 12 فیلم از میان آنها بوده است. در فیلم‌های کارگردان افسانه‌ای سینمای هند بسیاری از فوق ستارگان بالیوود از جمله آمیتاب باچان و شاهرخ خان ایفای نقش کرده‌اند.

یاش راج فیلمز همچنین در مشارکت با استودیو والت دیسنی یک مجموعه فیلم‌های انیمیشن تولید کرد که نخستین محصول مشترک آنها با نام "رومئوی جاده‌ای" پارسال به نمایش درآمد. جشنواره پوسان همزمان با اهدای جایزه فیلمساز سال آسیا به چوپرا چهار فیلم به کارگردانی او یا تولید یاش راج فیلمز را هم در این دوره به نمایش خواهد گذاشت.

جایزه فیلمساز سال آسیا از سال 2003 به یکی از فیلمسازان برگزیده بزرگترین قاره دنیا اهدا می‌شود و محسن مخملباف، هو هسیائو هسین، اندی لو و ادوارد یانگ فقید از جمله برندگان آن بوده‌اند. چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم پوسان از 16 تا 24 مهرماه در کره جنوبی برگزار می‌شود و در آن 300 فیلم از 60 کشور به نمایش درمی‌آید.

10 هزار میهمان از 55 کشور در این رویداد حضور خواهند داشت و در بخشی از جشنواره به دو فیلم بلند داستانی از سینمای آسیا جایزه‌ای 30 هزار دلاری اهدا می‌شود. مدیران جشنواره بین‌المللی فیلم پوسان با نمایش 10 فیلم از جانی تو برنامه بزرگداشت این فیلمساز سرشناس هنگ کنگی و خالق فیلم‌های "انتخاب" و "تبعیدی" را برگزار می‌کنند.