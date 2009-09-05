اعتراض 50 چهره روشنفکر به همراهی تورنتو با پروپاگاندای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه از اوتاوا اعلام کرد برنامهریزان سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم تورنتو امسال تصمیم گرفتند در برنامه جنبی "شهر به شهر" 10 فیلم از ساختههای فیلمسازان ساکن در سرزمینهای اشغالی درباره شهر تل آویو به نمایش بگذارند. این برنامه هر سال به یکی از شهرهای دنیا اختصاص دارد.
اما معترضان به این اقدام مدیران تورنتو در نامهای سرگشاده اعلام کردند نمایش 10 فیلم درباره شهر تل آویو از ساختههای فیلمسازان یهودی در واقع یک فعالیت سازمانیافته تبلیغاتی به نفع رژیم صهیونیستی است و غیبت فیلمسازان فلسطینی در برنامه شهر به شهر بیش از پیش بر این شائبه دامن میزند.
در نامه 50 شخصیت معترض به برنامه شهر به شهر جشنواره تورنتو آمده است: این برنامه رنجها و مشکلات ساکنان پیشین و نسلهای بعدی تل آویو / بندر جافا را که اکنون در اردوگاههای آوارگان در سرزمینهای اشغالی زندگی میکنند نادیده میگیرد. این اتفاق سال 1948 افتاد و در آن بسیاری از فلسطینیان از وطن مادری خود رانده شدند.
در بخشی دیگر از این نامه میخوانیم: نگاه به تل آویو پیچیده امروز بدون در نظر گرفتن گذشته این شهر و واقعیتهای پدیدآمده از حضور اشغالگرانه اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه شبیه گفتن درباره زیبایی و زندگی فاخر ساکنان بخش سفیدپوستنشین شهرهای کیپ تاون یا ژوهانسبورگ در دوران تبعیض نژادی آفریقای جنوبی است.
این نامه به امضای شخصیتهایی چون نومی کلاین نویسنده کانادایی کتاب "دکترین شوک"، کن لوچ فیلمساز بریتانیایی، جین فوندا بازیگر آمریکایی و چند فیلمساز ساکن سرزمینهای اشغالی رسیده است. آتش این اعتراض هفته گذشته پس از آن شعلهور شد که جان گریسن فیلمساز کانادایی فیلم کوتاه خود را در اعتراض به برنامه شهر به شهر از جشنواره تورنتو خارج کرد.
کامرون بیلی یکی از مدیران ارشد جشنواره فیلم تورنتو دیروز جمعه به این اعتراضها واکنش نشان داد و اعلام کرد دو فیلم از سینماگران فلسطینی هم در برنامه شهر به شهر به نمایش درمیآید. ضمن اینکه به عقیده بیلی فیلمهای این بخش شهر تل آویو را از جنبههای مختلف به نقد میکشند و نگاهی صرفا زیباییشناسانه به آن ندارند.
سی و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو روز دهم سپتامبر با نمایش فیلم سینمایی "خلقت" به کارگردانی جان آمیل بریتانیایی درباره زندگی چارلز داروین آغاز میشود و 19 سپتامبر با اکران "ویکتوریای جوان" به کارگردانی ژان مارک والی درباره زندگی ملکه بریتانیا با بازی امیلی بلانت پایان مییابد. بازیگر مرد هر دو فیلم پل بتانی است.
مستند داستانی "روزهای سبز" ساخته حنا مخملباف 21 ساله درباره جایگاه زنان در جامعه ایران در بخش طلیعه جشنواره به نمایش درمیآید. فیلم سینمایی "حیران" نخستین تجربه کارگردانی شالیزه عارفپور هم به نمایندگی از ایران در بخش سینمای جهان معاصر جشنواره امسال تورنتو حضور دارد.
