دنیای 360 درجه نوکیا / از ائتلاف با مایکروسافت تا پرداخت با موبایل!

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی "دنیای نوکیا" (Nokia World) از دوم سپتامبر (11 شهریور) در شهر اشتوتگارت آلمان شروع به کار کرد. در این گردهمایی در حدود دو هزار توسعه دهنده، تحلیلگر و خبرنگار متخصص شرکت دارند.



در تابستان سال 2009 نوکیا تحولاتی اساسی را در استراتژیهای خود انجام داد به طوری که تولید کننده شماره یک جهانی تلفن همراه با مایکروسافت غول نرم افزاری دنیا برای استفاده از بسته نرم افزاری "آفیس" در تلفنهای همراه خود به ائتلاف رسید.



همچنین یک سرویس پرداخت الکترونیکی جدید را ارائه کرد که برای مثال کاربران نوکیا می توانند قبوض خود را از طریق تلفن همراه پرداخت کرده و یا قطعات موسیقی را خریداری کنند.



از سویی دیگر، نوکیا فروشگاه مجازی Ovi Store را برای خرید نرم افزارهای جانبی محصولات خود راه اندازی کرد و سرانجام تصیمیم گرفت که وارد بازار "نت بوکها" یا "مینی نوت بوکهای ارزان" شود.



روزنامه ایتالیایی "کورییره دلا سرا" در حاشیه گردهمایی "دنیای نوکیا" سال 2009 مصاحبه ای را با "اولی پکا کالاسوئو" (Olli-Pekka Kallasvuo) انجام داد که در ادامه می خوانید:

* اگر چالش امروز ایجاد یک اکوسیستم بی سیم متشکل از سخت افزار، نرم افزار و سایر خدمات قابل عرضه به مصرف کنندگان باشد بنابراین می بینیم که در این زمین بازی، اپل با "آی- فن" و فروشگاه "Apps Store" ایستاده است و گوگل نیز بدون هیچ ابزار سخت افزاری در طرف دیگر زمین و شرکت Research-in-Motion نیز با رایانه جیبی- تلفن همراه "بلاک بری" حضور دارد. این در حالی است که به نظر می رسد نوکیا به صورت 360 درجه قدرت خود را در این میدان رقابت نشان می دهد و در هر زمینه ای چیزی برای عرضه دارد. آیا هدف شما این است که به تنها آدرسی تبدیل شوید که تمام مصرف کنندگان آن را در این اکوسیستم می شناسند؟

- این یک نقطه کلیدی از استراتژی ما است. یک مثال می زنم: Research-in-Motion ایده ای را ارائه کرد که براساس آن کاربران رایانه جیبی- تلفن همراه بلاک بری می توانند از سرویس ایمیل نیز استفاده کنند. به این ترتیب اگر کسی یک دستگاه بلاک بری را خریداری کند در حقیقت یک سیستم پست الکترونیک را خریداری کرده است که با یک سامانه موبایل همراه شده است. این درحالی است که ما توجه خود را بر روی عرضه طیف وسیعی از سرویسهایی معطوف کردیم که روی یک دستگاه تلفن همراه عمل می کنند. امیدواریم با این عرضه بتوانیم طیف وسیعی از مشتریان را نسبت به سایر رقبا جذب کنیم. در اینجا نیابد فراموش کرد که یک پنجم تمام تلفنهای همراه در دنیا نوکیا هستند. این بدان معنی است که تعداد بسیاری از مشتریان در دنیا وجود دارند که تنها می خواهند تلفن کنند، ایمیل ارسال کنند و روی وب جستجو کنند. همچنین تعداد بسیاری از کاربران حرفه ای و شرکتی نیز وجود دارند که به امکانات و سرویسهای پیچیده تری نیاز دارند. به همین دلیل است که ما نمی توانیم خود را تنها به تولید یک تلفن همراه محدود کنیم.

* آیا این یک انتخاب اجباری برای کسی است که 36 درصد از بازار جهانی سامانه های موبایل را در اختیار دارد؟

- ابعاد وسیع این بازار به ما این اجازه را می دهد که ائتلافهایی را انجام دهیم و توافقنامه هایی را برای ورود به طیف نامحدودی از سرویسها و برنامه های جانبی به امضا برسانیم و سپس این خدمات را به مشتریان خود عرضه کنیم. برای مثال کافی است به توزیع موسیقی فکر کنیم. شرکتهای تهیه کننده موسیقی می دانند که می توانیم به صدها میلیون نفر دسترسی داشته باشیم و قطعات موسیقی را که این شرکتها تولید کرده اند با کیفیت بالا روی تلفنهای همراه عرضه کنیم. بنابراین این شرکتها تمایل دارند که با ما مشارکت کنند.

* امروزه در دنیا بیش از یک میلیارد تلفن همراه نوکیا وجود دارد. اما این رقم با عرضه تلفنهای همراه هوشمند با قیمت بالا می تواند به تدریج کاهش یابد. آیا به نظر شما نوکیا همچنان قادر خواهد بود که این سطح وسیع از بازار را حفظ کند؟

- بی شک ضرورتی ندارد که برای یک شرکت موفق تنها دو قطب مخالف هم را در نظر بگیریم. در حال حاضر نوکیا بیشترین رقم را در بازار تلفنهای همراه دارد و اگر ما بخواهیم این رقم را حفظ کنیم و یا آن را افزایش دهیم باید به این فکر ادامه دهیم که استراتژی ما در مسیر درست قرار دارد. در بازار امروز نیازهای مصرف کنندگان به سرعت افزایش می یابد و حتی احتیاجات مصرف کنندگانی که تمایل به خرید تلفنهای همراه ارزان دارند نیز روبه رشد است و ما برای حفظ خود در این بازار باید به این نیازها نیز پاسخ دهیم.

* "پول نوکیا" (Nokia Money) که از سال 2010 عرضه می شود می تواند عصر جدیدی را در سطح پرداختهای از راه سامانه های موبایل بگشاید. اما چگونه می توان این سرویس را در کشورهای مختلف دارای قوانین بانکی متفاوت عرضه کرد؟

- اولین هدف ما ایجاد یک سکوی جهانی است. سپس برای هر کشور و با در نظر گرفتن قوانین آن کشور سکوهای داخلی ایجاد می کنیم. به همین دلیل نیاز داریم که در هر بازار به توافقات جداگانه ای با موسسات ارائه دهنده کارتهای اعتباری و سیستمهای بانکی دست یابیم."