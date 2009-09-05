تورم مبنای تعیین نرخ سپرده های بانکی باشد

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه نرخ تورم باید مبنای نرخ سپرده های بانکی باشد، تصریح کرد: به عبارت دیگر، بانکها باید حداقل به میزان تورم به سپرده های بانکی سود پرداخت نمایند، این در حالی است که هم اکنون نرخ تورم در حال کاهش است.

وی افزود: نرخ تسهیلات پرداختی بانکها به مردم نیز باید به نحوی تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بانکها، سود سهامداران را نیز تامین کند.

این کارشناس مسایل امور بانکی تک نرخی شدن سود بانکها را یک اصل دانست و بیان کرد: چندنرخی بودن سود بانکها باعث کاهش پایداری پس اندازها و مشکل شدن امکان مقایسه عملکرد بانکها می شود.

حسینی هاشمی ادامه داد: امکان تک نرخی شدن نرخ سود سپرده ها به معنای کامل وجود ندارد و در دنیا نیز چنین است، اما برای این نرخ باید دامنه ای تعیین شود تا منطقی باشد که این دامنه نرخ از نرخ تورم آغاز و حداکثر 2 تا 3 درصد بیش از نرخ تورم است.

مطالبات معوق بانکها

وی مطالبات معوق بانکها را به معنای بلوکه شدن بخش عظیمی از منابع بانکها دانست و تصریح کرد: این امر موجب کاهش قدرت وام دهی بانکها، محدود شدن امکان سرمایه گذاری، کاهش درآمدها و زیان دهی بانکها می شود که این زیان دهی باعث عدم توان بانکها در سود دهی به سهامداران، سپرده گذاران و اختلال در نظام پولی می شود.

وی که مدیرعامل بانک تات است، بیان کرد: بانکها با ارائه مهلت به بدهکاران دارای مطالبات معوق که امکان بازپرداخت تسهیلات را دارند و پرداخت تسهیلات مجدد به آنها می توانند مطالبات خود را بازپس گیرند و با واحدهایی که باعث اتلاف منابع شده اند با جدیت برخورد کنند.