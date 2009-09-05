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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

حسینی در گفتگو با مهر:

تورم مبنای تعیین نرخ سپرده های بانکی باشد

تورم مبنای تعیین نرخ سپرده های بانکی باشد

یک کارشناس مسایل بانکی با تاکید بر اینکه نرخ تورم باید مبنای تعیین نرخ سپرده های بانکی باشد، گفت: بانکها باید حداقل به میزان تورم به سپرده های بانکی سود پرداخت کنند.

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه نرخ تورم باید مبنای نرخ سپرده های بانکی باشد، تصریح کرد: به عبارت دیگر، بانکها باید حداقل به میزان تورم به سپرده های بانکی سود پرداخت نمایند، این در حالی است که هم اکنون نرخ تورم در حال کاهش است.

وی افزود: نرخ تسهیلات پرداختی بانکها به مردم نیز باید به نحوی تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بانکها، سود سهامداران را نیز تامین کند.

این کارشناس مسایل امور بانکی تک نرخی شدن سود بانکها را یک اصل دانست و بیان کرد: چندنرخی بودن سود بانکها باعث کاهش پایداری  پس اندازها و مشکل شدن امکان مقایسه عملکرد بانکها می شود.

حسینی هاشمی ادامه داد: امکان تک نرخی شدن نرخ سود سپرده ها به معنای کامل وجود ندارد و در دنیا نیز چنین است، اما برای این نرخ باید دامنه ای تعیین شود تا منطقی باشد که این دامنه نرخ از نرخ تورم آغاز و حداکثر 2 تا 3 درصد بیش از نرخ تورم است.

مطالبات معوق بانکها

وی مطالبات معوق بانکها را به معنای بلوکه شدن بخش عظیمی از منابع بانکها دانست و تصریح کرد: این امر موجب کاهش قدرت وام دهی بانکها، محدود شدن امکان سرمایه گذاری، کاهش درآمدها و زیان دهی بانکها می شود که این زیان دهی باعث عدم توان بانکها در سود دهی به سهامداران، سپرده گذاران و اختلال در نظام پولی می شود.

وی که مدیرعامل بانک تات است، بیان کرد: بانکها با ارائه مهلت به بدهکاران دارای مطالبات معوق که امکان بازپرداخت تسهیلات را دارند و پرداخت تسهیلات مجدد به آنها می توانند مطالبات خود را بازپس گیرند و با واحدهایی که باعث اتلاف منابع شده اند با جدیت برخورد کنند.

کد مطلب 941660

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