دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با همکاری اداره کل حراست وزارت بهداشت و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و پس از بررسی کاغذهای مختلف برای تهیه دانشنامه، دانشنامه های جدید فارغ التحصیلان با بالاترین ضریب امنیتی تهیه شد.

وی اضافه کرد: ویژگی منحصر به فرد دانشنامه های جدید به گونه ای است که در صورت هرگونه کپی و اسکن کردن دانشنامه مزبور، کلمه کپی و ویژگی که نشان دهنده کپی برداری از دانشنامه مذکور باشد بر روی تصویر کپی گرفته شده نمایش داده می شود.

حسن زاده یادآور شد: کاغذهای مخصوص و هولوگرام طراحی شده برای دانشنامه های علوم پزشکی مخصوص بوده و با ضریب امنیتی بالایی و بر اساس مشخصات دقیق مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس تعداد دقیق فارغ التحصیلان خود کاغذهای مورد نظر را تحویل می گیرند و دانشنامه زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه و حراست آن دانشگاه صادر می شود و اوراق باطل شده نیز به طور دقیق به وزارتخانه بازگردانده می شود.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: تاکنون سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران صدور دانشنامه با استفاده از این کاغذ مخصوص را آغاز کرده اند و پایلوت کار نتیجه بخش بوده است.