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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

وزارت علوم دانشگاه آزاد نیشابور را به عنوان یک مرکز تحقیقاتی پذیرفت

وزارت علوم دانشگاه آزاد نیشابور را به عنوان یک مرکز تحقیقاتی پذیرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور با اخذ مجوزهای لازم از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک مرکز تحقیقاتی شناخته شد.

مهندس جمشید مهرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: این مجوز در پی فعالیتهای چشمگیر این دانشگاه در حوزه پژوهش و تعداد بالای طرحهای پژوهشی انجام گرفته در سطح واحد طی سالهای اخیر کسب شد. 

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور گفت: از این پس دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور می تواند، طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی برون دانشگاهی را نیز انجام دهد.

وی با بیان این مطلب که ادارات،‌ سازمان ها و مراکز تحقیقاتی می توانند با انعقاد قرار داد با این دانشگاه، طرحهای تحقیقاتی مربوط به حوزه کاری خود را به این مرکز آموزش عالی واگذار نمایند، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور با بهره گیری از اعضای هیئت علمی این واحد در رشته های مختلف نسبت به انجام و به نتیجه رساندن این گونه طرحها اقدام خواهد کرد.

 

کد مطلب 941679

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