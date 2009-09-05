وزارت علوم دانشگاه آزاد نیشابور را به عنوان یک مرکز تحقیقاتی پذیرفت

مهندس جمشید مهرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: این مجوز در پی فعالیتهای چشمگیر این دانشگاه در حوزه پژوهش و تعداد بالای طرحهای پژوهشی انجام گرفته در سطح واحد طی سالهای اخیر کسب شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور گفت: از این پس دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور می تواند، طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی برون دانشگاهی را نیز انجام دهد.

وی با بیان این مطلب که ادارات،‌ سازمان ها و مراکز تحقیقاتی می توانند با انعقاد قرار داد با این دانشگاه، طرحهای تحقیقاتی مربوط به حوزه کاری خود را به این مرکز آموزش عالی واگذار نمایند، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور با بهره گیری از اعضای هیئت علمی این واحد در رشته های مختلف نسبت به انجام و به نتیجه رساندن این گونه طرحها اقدام خواهد کرد.