15 میلیون تن کالا در بنادر خوزستان تخلیه و بارگیری شد

علیرضا خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر خوزستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد نشان می دهد.

وی عنوان کرد: در پنج ماه نخست امسال 684 فروند کشتی نفتی و غیرنفتی به بندر امام خمینی وارد و یا از آن خارج شدند و 14 میلیون و 879 هزار و 508 تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی را با 26 درصد رشد نسبت مدت مشابه در سال گذشته تخلیه و بارگیری کردند.

خجسته با اشاره به واردات و صادرات 10 میلیون و 737 هزار و 755 تن کالای غیرنفتی با 42 درصد رشد نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته در بندر امام خمینی گفت: در این مدت چهار میلیون و 141 هزار و 753 تن کالای نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد.

وی با تاکید بر افزایش 542 درصدی تخلیه و بارگیری نفتی در بندر آبادان گفت: در پنج ماه نخست امسال در مجموع 403 هزار و 253 تن کالای نفتی و غیرنفتی در بندر آبادان و خرمشهر تخلیه و بارگیری شد.

خجسته با اشاره به افزایش جابجایی مسافر از اسکله های مسافری بنادر آبادان و خرمشهر خاطرنشان کرد: در پنج ماه نخست امسال21 هزار و 230 نفر مسافر با 11 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته میان این بنادر و کشورهای حاشیه خلیج فارس جابجا شدند.