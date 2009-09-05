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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

نوری المالکی:

اجازه دخالت در امور عراق را به هیچ کس نمی دهیم

اجازه دخالت در امور عراق را به هیچ کس نمی دهیم

نخست وزیر عراق شب گذشته در دیدار با هیئتی از کنگره آمریکا اظهار داشت که بغداد به هیچکس اجازه نمی دهد در امور داخلی آن دخالت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، نوری المالکی تصریح کرد: دولت عراق همانطور که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کند به کسی نیز اجازه نخواهد داد در امور داخلی خود دخالت کند.

مالکی در این دیدار که "کریستوفر هیل" سفیر آمریکا در بغداد نیز حضور داشت، خاطرنشان کرد: دولت عراق خواهان برقراری بهترین روابط با کشورهای منطقه و تمامی کشورهای جهان بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل است.

وی با بیان این مطلب افزود: ما از طائفه گرایی رها شده ایم و امروز باید به گزینه دموکراتیک در انتخابات آتی عراق اعتماد کنیم زیرا این مسئله تنها راه رسیدن عراقی ها به ساحل امنیت است.

هیئت آمریکایی نیز بر حمایت واشنگتن از دولت عراق در تامین امنیت و ثبات عراق و توسعه اقتصاد این کشور و روند بازسازی آن تاکید کرد.

کد مطلب 941684

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