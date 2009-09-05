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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

رئیس انجمن پسته ایران:

پسته کرمان یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز وارد کشور می کند

پسته کرمان یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز وارد کشور می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: محسن جلال پور با اشاره به آغاز فصل برداشت پسته گفت: در سال جاری با برداشت 150 هزار تن پسته در کرمان بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار برای کشور ارز وارد کشور خواهد شد.

جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با آغاز فصل برداشت پسته در استان کرمان پیش بینی می شود امسال 150 هزار تن پسته و مغز پسته از استان کرمان به سایر کشورهای جهان صادر شود.

وی ارزآوری صادرات پسته در سال جاری را یک میلیارد و 200 میلیون دلار پیش بینی کرد که سهم مهمی در درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس انجمن پسته ایران عنوان کرد: 70 درصد از پسته کشور در استان کرمان تولید می شود که بخش عمده این محصول به کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکا صادر می شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری همچنین دو هزار و 500 تن پسته سبز به خارج از کشور صادر می شود.

جلال پور اضافه کرد: با توجه به آغاز فصل برداشت پسته سبز و نارس در استان کرمان این محصول می تواند به بازار ثانوی پسته دنیا تبدیل شود.

وی قیمت هر کیلو پسته سبز را 24 دلار در بازارهای جهانی اعلام کرد.

کد مطلب 941686

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