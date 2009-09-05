پسته کرمان یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز وارد کشور می کند

جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با آغاز فصل برداشت پسته در استان کرمان پیش بینی می شود امسال 150 هزار تن پسته و مغز پسته از استان کرمان به سایر کشورهای جهان صادر شود.

وی ارزآوری صادرات پسته در سال جاری را یک میلیارد و 200 میلیون دلار پیش بینی کرد که سهم مهمی در درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس انجمن پسته ایران عنوان کرد: 70 درصد از پسته کشور در استان کرمان تولید می شود که بخش عمده این محصول به کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکا صادر می شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری همچنین دو هزار و 500 تن پسته سبز به خارج از کشور صادر می شود.

جلال پور اضافه کرد: با توجه به آغاز فصل برداشت پسته سبز و نارس در استان کرمان این محصول می تواند به بازار ثانوی پسته دنیا تبدیل شود.

وی قیمت هر کیلو پسته سبز را 24 دلار در بازارهای جهانی اعلام کرد.

