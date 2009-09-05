به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویتر و آسوشیتد پرس، هم اکنون دادگاهی برای رسیدگی ادعاهای دیوید جروم سلینجر نویسنده رمان "ناطور دشت" و کاتنیگ نویسنده ادامه این رمان در حال انجام است.



وکیل سلینجر معتقد است که انتشار کتاب دنباله "ناطور دشت" بر خلاف قانون کپی رایت بوده و موجب خسارت به موکلش شده است. اما وکیل کالتینگ ابراز می کند که این اثر به حد کافی از اثر اولیه فاصله گرفته و می توان آن را اثری مستقل محسوب کرد.



از آنجا که سلینجر تمایلی برای ادامه کتابش نداشت و اجازه این کار را به کسی نداده بود انتظار می رفت که چاپ این کتاب جنجالی برای این نویسنده تازه کار سوئدی بیافریند.



کالتینگ خود در زمان انتشار این کتاب گفته بود: شاید خاطرسلینجر با این کارم آزرده شود اما من امیدوارم این طور نشود. من سعی نکردم با پنهان کاری کسی را فریب بدهم. ممکن است سلینجر می خواسته این داستان را در انحصار خود داشته باشد اما من خوشحال می شوم که بشنوم او از راهی که من برای "هولدن کالفید"( قهرمان ناطور دشت) و آینده اش ترسیم کرده ام راضی است.



کالتینگ که در نزدیکی شهر گوتنبرگ در کشور سوئد زندگی می کند، ضمن رد ادعاها و اعتراض به ممنوعیت انتشار کتابش در آمریکا عنوان کرد: من دزد دریایی نیستم!



هم اکنون طرفین این دعوای حقوقی منتظر دادگاه تجدید نظر و رای هیئت منصفه درباره انتشار یا عدم انتشار این کتاب هستند.

تا کنون رمان معروف " ناطور دشت" با ترجمه های متعددی به زبان فارسی در ایران هم منتشر شده است که از حمله می‌توان به ترجمه احمد کریمی حکاک و محمد نجفی اشاره کرد.