150 هزار فرصت شغلی در سال جاری توسط کمیته امداد ایجاد می شود

حسین انواری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در صورت اختصاص تسهیلات بانکی لازم غیر از صندوق وام اشتغال کمیته امداد، این میزان فرصت شغلی در سال جاری در کشور ایجاد می شود.

وی با اشاره به شعار این نهاد که سلامت و توانمندسازی خانواده ها است، ادامه داد: بحث سلامت، ارتقای مهارتهای حرفه ای برای اشتغال و خودکفایی و توانمندسازی خانواده ها در تمام ابعاد روانی، فرهنگی، تربیتی و اقتصادی از جمله اولویتهایی است که سرلوحه برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارد.

این مسئول بیان کرد: ایجاد روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس و روحیه علاقه به کار و عدم اتکا به دیگران در میان مددجویان از اساسی ترین اهداف کمیته امداد است.

بازارچه خیریه کرج در معرفی قابلیتهای مددجویان غرب استان تاثیر خوبی داشته است

انواری در خصوص بازارچه خیریه جشن رمضان در کرج نیز اظهار داشت: این گونه بازارچه ها در معرفی فعالیتهای کمیته امداد و نیز قابلیتهای مختلف مددجویان تحت حمایت این نهاد تاثیر خوبی داشته که امیدواریم برپایی این بازارچه در سالهای بعد نیز به بهترین شکل ادامه داشته باشد.

این مسئول یادآور شد: مددجویان کمیته امداد به رغم مشکلات مختلف فعالیتهای مطلوبی در عرصه اشتغالزایی داشته اند که این امر ضرورت توجه به نیازهای آنها را بیش از پیش آشکار می کند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور اضافه کرد: به تازگی به همراه هیئت همراه و مسئولان کمیته امداد غرب استان تهران ضمن بازدید از بازارچه خیریه جشن رمضان در کرج از نزدیک با مددجویان تحت پوشش کمیته امداد غرب استان که در طرحهای اشتغالزایی موفق بودند، صحبت کرده و با عملکرد آنها آشنا شده ایم.