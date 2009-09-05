تسریع شهرک سازی اسرائیل پیش از توقف جزیی آن پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آنلاین، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد فلسطینی طرح رژیم صهیونیست در زمینه تسریع در شهرک سازی در کرانه باختری تا زمانی که مجبور به توقف جزیی آن شود را غیر قابل قبول دانست.

این درحالیست که منابع خبری روز گذشته از طرح جدید نتانیاهو برای ساخت چند صد واحد مسکونی جدید در کرانه باختری خبر دادند.

عریقات که هیات همراه با "محمود عباس" رئیس تشکیلات خود گردان در پاریس حضور داشت، این اقدام صهیونیست ها را بطور کلی رد کرد.

وی افزود: این اقدامات اسرائیل به روند صلح آسیب جدی وارد می آورد.

چندی پیش یک مقام نزدیک به کابینه نتانیاهو که نخواست نامش فاش شود، از طرح نتانیاهو در زمینه افزایش روند شهرک سازی ها تا زمان توقف نه ماهه آن خبر داده بود.

بر این اساس پافشاری آمریکا در زمینه توقف شهرک سازی ها در آینده نزدیک به توقف نه ماه آن منجر می شود که رژیم صهیونیستی در نظر دارد از این فرصت برای تسریع در روند شهرک سازی در کرانه باختری بطور کامل استفاده کند.