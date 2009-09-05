"روی ماه خداوند را ببوس" در اندونزی/ ترجمه آثار مستور به ترکی و عربی

مصطفی مستور داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ترجمه آثارش به زبانهای دیگر گفت: اخیراً قرارداد ترجمه و انتشار کتاب "روی ماه خداوند را ببوس" را با یک ناشر کشور اندونزی به نام "یوفوک" که ناشر کتاب "رمز داوینچی" نیز هست امضاء کردهام و قرار است تا پایان سال این کتاب را به زبان اندونزیایی ترجمه و منتشر کند.
وی درباره تفاوت قرارداد مذکور با قراردادهایی که با ناشران ایرانی امضاء کرده افزود: این قرارداد مانند بسیاری از قراردادهایی که با ناشران خارجی امضاء میکنم طبق استانداردهای بینالمللی حقوق مولف و ناشر است. ناشر 12 ماه وقت دارد این کتاب را ترجمه و توزیع کند و نحوه پرداخت حق التالیف هم کاملاً مشخص است. ناشر موظف است هر سه ماه یکبار به من اطلاع دهد که چه تعداد از نسخ مننتشر شده این کتاب به فروش رفته و هر شش ماه یکبار هم حقالتالیف من را بپردازد.
مستور در ادامه از ترجمه همین کتاب (روی ماه خداوند را ببوس) به زبان عربی و انتشار آن در کشورهای عرب زبان خبر داد و اضافه کرد: اخیراً "مرکز ملی ترجمه مصر" که معمولاً تعداد معدودی از آثار نویسندگان جهان را برای ترجمه به زبان عربی انتخاب میکند کتاب "روی ماه خداوند را ببوس" را برای ترجمه برگزیده و در حال انجام این کار است.
این نویسنده ادامه داد: از طریق رایزنی فرهنگی ایران در مصر تحقیق کردهام و مطمئن شدهام که این کتاب پس از ترجمه به شکل شایستهای منتشر خواهد شد.
وی همچنین از ترجمه برخی دیگر از داستانهایش به زبان ترکی خبر داد و گفت: سه کتاب "استخوان خوک و دستهای جذامی" (با ترجمه تورگای شفق)، "روی ماه خداوند را ببوس" (با ترجمه ویسل باشچی) و کتاب "حکایت عشقی بی قاف، بی شین، بینقطه" (با ترجمه ارطغرل ارتکین) در دست ترجمه به زبان ترکیاند. همچنین قرار است ارتکین چند داستان کوتاه دیگرم را نیز پس از ترجمه در مجله "هجب" منتشر کند.
اخبار دیگر از آثار مستور اینکه به زودی چاپ سیام کتاب "روی ماه خداوند را ببوس" منتشر میشود که با این اتفاق فروش این اثر به نزدیک 120 هزار نسخه میرسد. چاپ شانزدهم کتاب "استخوان خوک و دستهای جذامی" نیز در هفته گذشته به بازار آمد. همچنین با پایان مرحله آمادهسازی کتاب "پرسه در حوالی زندگی" پس از دو سال برای انتشار آن دز شکل و شمایلی جدید این کتاب هم به چاپ دوم رسیده و اخیراً توزیع شده است.
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