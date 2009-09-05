حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورتها و دستاوردهای صلح امام حسن (ع)، گفت: برای بررسی این صلح باید شرایط زمان امام (ع) را در نظر گرفت و این مسئله را در جغرافیای زمانی و مکانی آن زمان مورد بررسی قرار داد.

وی تصریح کرد: زمان امام حسن مدت زمان کوتاهی بود که از شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) می‌گذشت. در این زمان شیعیان در موقعیت نامناسبی بوده و وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کردند .

قائمی نیا افزود: این موضوع از یک طرف و مسئله تثبیت حکومت ایشان از طرف دیگر اهمیت این صلح را نشان می‌دهد. این صلح سبب شد شرایط لازم برای تثبیت حکومت فراهم شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: این صلح کمک کرد شیعیان بتوانند تجدید قوا کرده و به آنها کمک کرد یک حالت تعادل در جامعه شیعه آن زمان برقرار شود و حضرت بتواند ، تسلطی بر همه جوانب امر پیدا کند.

وی افزود: از طرف دیگر و در ارتباط با جنگ هم معلوم نبود که جنگ تا کجا پیش می‌رفت و چه خطرهایی می‌توانست در بر داشته باشد.

قائمی نیا گفت: این صلح در آن شرایط می‌توانست باعث تقویت روحی افراد شود چرا که جنگهای پی در پی صورت گرفته بود و خستگی در میان شیعیان وجود داشت و لذا این صلح کوتاه مدت برای تجدید قوای شیعیان هم حائز اهمیت بود.