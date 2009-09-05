۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

استقبال رسمی احمدی نژاد از چاوز در تهران

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که به تهران سفر کرده است در نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار مهر ، هوگو چاوز بامداد امروز شنبه بامداد امروز شنبه  در بخشی از سفر 11 روزه خود به تعدادی از کشور های منطقه، از سوریه وارد تهران شد و در فرودگاه مهر آباد مورد استقبال منوچهر متکی وزیر امور خارجه و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع قرار گرفت .

 رئیس جمهور ونزوئلا را در سفر دو روزه به تهران معاونان وی و وزیران  صنایع ، علوم ، ارتباطات ، مسکن ، دفاع ، بهداشت ، راه خارجه و کشاورزی این کشور همراهی می کنند . 

چاوز فردا بعد از ترک تهران به روسیه و بلاروس سفر می کند .

سفر پیشین رئیس جمهور ونزوئلا به تهران 13 فروردین سال جاری صورت گرفت و طی آن اسنادی درباره همکاری مشترک برای استخراج و اکتشاف معدنی و توسعه فناوری کشاورزی صنایع ایران،  صدور خدمات فنی و مهندسی و مدیریت پالایشگاه و تبدیل گاز به گاز مایع و انتقال تکنولوژی ساخت واحدهای صنعتی و تولید داروها با فناوریهای پیشرفته بین دو کشور امضا شد .

