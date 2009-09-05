استقبال رسمی احمدی نژاد از چاوز در تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، هوگو چاوز بامداد امروز شنبه بامداد امروز شنبه در بخشی از سفر 11 روزه خود به تعدادی از کشور های منطقه، از سوریه وارد تهران شد و در فرودگاه مهر آباد مورد استقبال منوچهر متکی وزیر امور خارجه و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع قرار گرفت .

رئیس جمهور ونزوئلا را در سفر دو روزه به تهران معاونان وی و وزیران صنایع ، علوم ، ارتباطات ، مسکن ، دفاع ، بهداشت ، راه خارجه و کشاورزی این کشور همراهی می کنند .

چاوز فردا بعد از ترک تهران به روسیه و بلاروس سفر می کند .

سفر پیشین رئیس جمهور ونزوئلا به تهران 13 فروردین سال جاری صورت گرفت و طی آن اسنادی درباره همکاری مشترک برای استخراج و اکتشاف معدنی و توسعه فناوری کشاورزی صنایع ایران، صدور خدمات فنی و مهندسی و مدیریت پالایشگاه و تبدیل گاز به گاز مایع و انتقال تکنولوژی ساخت واحدهای صنعتی و تولید داروها با فناوریهای پیشرفته بین دو کشور امضا شد .