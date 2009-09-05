پل بچلر برنده جایزه ادوین مورگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیا نیوز ویر، شعر "مکافات عمل" از بچلر در رقابت با بیشتر از 800 شعر از شاعران توانست نظر هیئت داوران را در دومین جایزه شعر ادوین مورگان در جشنواره بین المللی کتاب ادینبورو به خود جلب کند.



در مراسم اعلام نتایج این مسابقه ادبی که به یاد ادوین مورگان شاعر برجسته اسکاتلند و یکی از برجسته ترین نویسندگان قرن بیستم برگزار شد رولاند گالیور مدیر برنامه جشنواره بین المللی کتاب ادینبورو گفت: خوشحالم که با برگزاری این مسابقه شعر به عنوان فرصتی فوق العاده برای تجلیل از شاعر ملی اسکاتلند استفاده می کنیم و بر این باور و آرزویم که که این رویداد فرهنگی به ایجاد نشاط و طراوت و همچنین کشف صداهای جدید در شعر اسکاتلند و سراسر جهان کمک کند.



در ادامه مراسم اعلام جوایز دکتر دیود بینلوچ از بنیانگذاران اولیه موسسه ساینز (بانی این مسابقه) عنوان کرد: یکبار دیگر با ابراز خوشحالی و مسرت از بهبود کیفی و کمی این رقابتها امیدواریم این پیروزی موجب افزایش شهرت پل بچلرشود.



جایزه دوم مسابقه ادوین مورگان به مبلغ 1000 پوند به خاطر شعر "فصل مرطوب" به امیلی هاسلر و جایزه سوم به مبلغ 500 پوند به شیناگ پو تعلق گرفت.



پل بچلر متولد نوردتامبرلند، تا کنون جوایز ادبی زیادی را از آن خود کرده است. وی اولین مجموعه شعر خود را تابستان سال گذشته با نام "راه مغاک" منتشر کرده و هم اکنون با نشریات معتبری از جمله" تایمز" همکاری می کند.