افزایش ماشینهای بسته بند علوفه در کاهش آتش زدن کاه و کلش برنج موثر است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور کاهش هرچه بیشتر این امر و جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش در فصل خرمنکوبی، تکنولوژی بسته بندی کاه و کلش توسط تراکتورداران داخل استان فراهم و برای ورود بیلرداران مهاجر از استانهای مجاور نیز هماهنگی لازم انجام شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به وجود بازار مناسب برای کاه بسته بندی شده برای مصارف دامی و صنعتی از داخل و خارج از استان به شالیکاران توصیه می شود با بسته بندی و نگهداری یا عرضه بسته های کاه و کلش ضمن ایجاد درآمد اقتصادی برای خود در جلوگیری از آلودگی زیست محیطی وعدم آسیب رسانی به خاک زراعی مزرعه بیش از پیش مشارکت داشته باشند.

روحی خاطرنشان کرد: استان گیلان با دارای بودن 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری یکی از قطبهای بزرگ تولید برنج کشور محسوب می شود و درسالهای اخیر با تغییر شیوه خرمنکوبی و انجام آن در سرمزرعه موجب شده تا شالیکاران به سوزاندن کاه و کلش برنج در فصل برداشت مبادرت کنند.

وی ادامه داد: آتش زدن کاه و کلش در سر مزرعه علاوه بر مشکلات زیست محیطی موجب از دسترس خارج شدن این محصول با ارزش از چرخه بهره وری تولید و ضرر و زیان اقتصادی هنگفت به بخش کشاورزی گیلان می شود.