احتمال بررسی بین المللی انفجار بغداد/ تروریسم عامل تنش بین سوریه وعراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نوری المالکی در این نامه که بان کی مون آن را در اختیار شورای امنیت قرار داد خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی و مستقل برای بررسی انفجارهای خونین بغداد شده است.

در این نامه آمده است: نوع این جنایات اقتضا می کند که تحقیقات درباره آن خارج از نظام قانونی عراق صورت گیرد و عاملان آن در دادگاه جنایی بین المللی محاکمه شوند.

نخست وزیر عراق در ادامه ابراز اطمینان کرده است که جنایاتی با این حجم و پیچیدگی نمی توانند بدون حمایت گروه های خارجی برنامه ریزی و اجرا شوند.

وی در پایان تاکید کرد که چنین حملاتی در سطح جنایات ضد بشری است که قوانین بین المللی آنها را مجازات می کند.

در همین حال شورای امنیت نیز روز جمعه اعلام کرد که در حال بررسی درخواست رسمی عراق است.

"سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که کشورش هم اکنون ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که اعضای این شورا در حال بررسی واکنش مناسب به درخواست عراق هستند.

این درخواست عراق پس از آن صورت گرفت که مقامات عراقی، برخی افراد مقیم سوریه را به دست داشتن در انفجارهای خونین بغداد متهم و سفیر خود را از دمشق فراخواندند.

نوری المالکی در این رابطه اظهار داشت که 90 درصد تروریست های عرب از خاک سوریه وارد عراق شده اند.

مقامات سوریه نیز اتهامات عراق علیه دمشق را غیر اخلاقی توصیف و اعلام کرده اند که امنیت عراق جزئی از امنیت سوریه به شمار می رود.

در پی این اتهامات، ترکیه به نقش میانجیگرانه خود روی آورد و "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه این کشور برای تنش زدایی میان بغداد و دمشق هفته گذشته به این دو کشور سفر کرد.

اما "علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که میانجیگری ترکیه به دلیل مخالفت سوریه با همکاری و نپذیرفتن مدارک قاطع و غیر قابل انکاری که عراق به اوغلو تحویل داد و در پیش گرفتن سیاست تنش زایی، (با شکست) پایان یافت.

بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.