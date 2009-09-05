نمایشگاه عکس "حرم در تصویر" در حوزه هنری یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نمایشگاه 100 قطعه عکس تاریخی و معاصر در ابعاد 40 × 30 سانتیمتر در معرض دید عموم قرار گرفته که قدمت برخی از این آثار به یک و نیم قرن پیش باز می‌گردد .

تأثیر هنر در گستره فرهنگ اسلامی، ارائه مستندهایی به منظور بررسی سیر تحولات و تکامل تدریجی ابنیه مذهبی و تاریخی، فراهم ساختن زمینه تحقیق و پژوهشهای بیشتر برای پژوهشگران و علاقمندان با استفاده از عکس و تصاویر تاریخی اماکن مذهبی، دینی و زیارتگاه‌ها همچنین بررسی معماری ایرانی - اسلامی و تاثیر هنرمندان ایرانی بر آن از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

هم ‌اکنون پنج هزار و 500 قطعه عکس در گنجینه عکسهای تاریخی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری نگهداری می‌ شود که قدیمی ‌ترین آنها مربوط به سال 1243 هجری شمسی است.

این نمایشگاه از امروز تا 28 شهریورماه جاری صبحها از ساعت هشت تا 13 و عصرها از ساعت 20 و 30 دقیقه تا 23 در نگارخانه حوزه هنری یزد واقع در ابتدای خیابان آیت‌الله کاشانی، کوچه آزادی برپا است.

حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که نسب شریفش با چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبی (ع) می‌ رسد در سال 173 هجری قمری و در زمان امامت امام موسی کاظم (ع) در شهر مدینه به دنیا آمد.

این دانشمند فرهیخته و محدث امین از محضر حضرت امام رضا (ع)، امام جواد (ع) و امام هادی (ع) کسب فیض کرد و به دلیل ارادت به پیشوایان معصوم و تبعیت از خط راستین ولایت، مورد خشم عباسیان قرار گرفت.

وی با راهنمایی امام زمان خود رنج سفر را به جان خرید و به عنوان وکیل و نماینده حضرت امام هادی (ع) راهی شهر ری شد و در آنجا به ترویج شریعت علوی، هدایت و رفع مشکلات مردم پرداخت و سرانجام در سال 252 هجری قمری در زمانی که 20 سال از عمر شریف حضرت امام حسن عسگری (ع) می‌ گذشت در این شهر دار فانی را وداع گفت و از آن زمان تاکنون حرم آن بزرگوار مامن دلهای مشتاق اهل بیت (ع) است.

در جوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) مرقد امامزاده حمزه (ع) از فرزندان امام موسی کاظم (ع) و امامزاده طاهر از نوادگان حضرت امام زین العابدین (ع) وجود دارد.