کنگره آمریکا خواستار محکومیت گزارش آفتون بلادت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، اعضای کنگره آمریکا از وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در استکهلم حضور دارند خواستند تا گزارش روزنامه سوئدی آفتون بلادت را محکوم کنند.

نکته جالب درباره درخواست اعضای کنگره آمریکا آن است که آنها در درخواست خود ابتدا از احترام به آزادی مطبوعات سخن گفته و از آن دفاع کرده اند اما در بخش دوم نامه آنها آمده است : اما مطبوعات در کنار آزادی بیان باید مسئولیت پذیر نیز باشند و زمانی که یک رسانه اصلی اشتباه می کند و موجب تحریک احساست ضد صهیونیستی می شود این وظیفه افکار عمومی است که این روزنامه را محکوم کنند.

روز سه شنبه 27 مرداد روزنامه سوئدی آفتون بلادت که پر تیراژترین روزنامه این کشور بشمار می رود با انتشار مقاله ای پرده از راز بزرگی برداشت و اعلام کرد که سربازان اسرائیلی بسیاری از فلسطینیان را به قصد قاچاق اعضای بدن آنان کشته اند.

این روزنامه سوئدی در مقاله ای با عنوان "آنان اعضای بدن فرزندان ما را می ربایند" نوشته است: اسرائیلی ها جوانان فلسطینی را درکرانه غربی و نوار غزه می ربایند و بعد از کشتن و برداشتن اعضای بدنشان، اجساد آنان را به خانواده هایشان تحویل می دادند.

این مقاله همچنین این موضوع را به کشف سندیکای جنایتکار قاچاق اعضای بدن ربط می دهد که به تازگی در نیوجرسی آمریکا کشف شد و در ارتباط با پرونده آن چندین خاخام یهودی بازداشت شدند.

این مسئله سبب خشم مقام های اسرائیل شد و دنی آیالون معاون وزیر امور خارجه این رژیم صبح روز پنجشنبه در بیانیه ای از سوئد خواست تا به خاطر این گزارش رسما از تل آویو عذرخواهی و انتشار این مقاله را محکوم کند، اما وزارت خارجه سوئد در پاسخ به این خواسته با انتشار مقاله ای در همین روزنامه اعلام کرد: مطبوعات سوئد آزاد و مستقل هستند و دولت به خود اجازه نمی دهد آنها را از نوشتن عقاید خود بر حذر دارد.

وزارت خارجه سوئد همچنین از طریق سفارت این کشور در تل آویو نامه ای را برای وزارت خارجه اسرائیل ارسال و در آن نوشت: آنچه در روزنامه " آفتون بلادت" نوشته شده بسیار وحشتناک است اما دولت سوئد پایبند به آزادی مطبوعات است.

اما "جن هلین"، سردبیر روزنامه " آفتون بلادت" گفت: از این که می بینم اسرائیل با ادعاهای بی پایه و اساس، تبلیغات مضحک و با اشاره به "یهودی ستیزی" قصد دارد صورت مسئله را پاک کند، متاسف هستم. این مقاله به هیچ وجه ضد یهودی نیست و تنها از اعمال نظامیان اسرائیلی پرده بر می دارد.

"دونالد بوستروم" یک گزارشگر آزاد سوئدی بر این باور است که مقام های رژیم اسرائیل به سبب این اتهام باید در دادگاه جنایات جنگی پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد که دادگاه جنایات بین المللی سازمان ملل احتمالاً به این مسئله رسیدگی خواهد کرد.