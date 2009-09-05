اجرای لیزینگ لپ تاپ برای دانشجویان علوم پزشکی/ اعطای وام خرید کالا

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح لیزینگ لپ تاپ در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بررسی شد و در حال حاضر مذاکرات اولیه با شرکتهای مختلفی که می توانند این کالا را برای دانشجویان تامین کنند انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: قراردادهای این موضوع از یک سو با دانشگاه و از سوی دیگر با صندوق رفاه دانشجویان بسته می شود و تعهداتی دیده شده است که در صورت تامین آن دانشجویان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

جعفری یادآور شد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در عین حال وام خرید کالاهای آموزشی و کمک آموزشی را به مبلغ یک میلیون ریال در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر صندوق آمادگی پوشش کامل تقاضای دانشجویان را برای تامین کالاهای آموزشی و کمک آموزشی دارد و دانشجویان می توانند از کمک صندوق برای خریداری این کالاها بهره مند شوند.