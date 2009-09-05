کشاورزی سنتی پاسخگوی نیازهای جمعیت روزافزون نیست

اسماعیل آرمون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امنیت کشور به پیشرفت و تلاش فراوان در زمینه کشاورزی، دامداری و منابع طبیعی بستگی دارد.

وی عنوان کرد: امنیت غذایی و امنیت فرهنگی باید به طور همزمان رشد و ارتقاء یابد تا کشور آینده ‌ای پرفروغ و درخشان داشته باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: دانش و گسترش فن ‌آوریهای نوین و حفظ پایداری محیط زیست و منابع تجدید شونده در دستیابی به توسعه پایدار بخش کشاورزی، نقش اساسی دارند.

وی نظام بخشیدن به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به منظور تحقق اهداف مورد نظر در بخش کشاورزی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و افزود: دانش آموختگان رشته‌ های کشاورزی و منابع طبیعی با ساماندهی مناسب و ارتقای توانمندیها می ‌توانند در عرصه کشاورزی تحول چشمگیری به‌ وجود آورند.

آرمون یادآور شد: سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی بر اساس قانون تاسیس مصوب سی ام ‌تیرماه سال 80 مجلس شورای اسلامی با هدف تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان زیربنای کشاورزی برای دستیابی به توسعه پایدار، افزایش کمی و کیفی محصولات بخش کشاورزی، حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی، نظارت بر حق اجرای وظایف فنی و حرفه‌ ای اعضاء، فعالیت خود را آغاز کرده است.