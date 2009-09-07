زندانهای کرج باید به بیرون شهر منتقل شوند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وجود چند زندان در کرج مشکلاتی را برای این کلانشهر به وجود آورده و باید شرایط لازم برای انتقال آنها به خارج از این کلانشهر را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در تهران بیشتر زندانها منتقل شده که این امر در مورد کرج نیز باید با جدیت دنبال شود.

نماینده کرج بیان کرد: البته انتقال زندانها نیاز به زمان دارد و در عین حال باید با برنامه ریزی مناسب صورت گیرد تا بتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

اکبریان عنوان کرد: در واقع، یکی از مشکلات بزرگ در کرج، وجود زندانها است که باعث می شود کرج به عنوان شهری بزهکار شناخته شود.

کرج به خودی خود یک شهرستان جرم خیز و بزهکار نیست

اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: برخلاف تصور بسیاری، کرج به خودی خود یک شهرستان جرم خیز و بزهکار نیست و زمینه ها و ظرفیتهای فرهنگی فراوانی دارد که در صورت مورد استفاده قرار دادن آنها شرایط اجتماعی کرج را بهبود بخشیم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم با شکوفایی این ظرفیتها تصور عمومی در مورد کرج را اصلاح کنیم.

نماینده مردم کرج در خانه ملت یادآور شد: کرج صاحب حدود دو هزار هیئت و نزدیک به 500 مسجد است که این امر نشان می دهد در این شهرستان جا برای فعالیتهای فرهنگی بسیار زیاد است.

وی افزود: همچنین لازم است همواره سایر ظرفیتهای فرهنگی کرج را به یاد داشته باشیم و از نقش مهم شکوفایی این ظرفیتها در کاهش معضلات فرهنگی و اجتماعی غافل نشویم.