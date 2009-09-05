همایش عملیات روانی و رسانه 19 مهر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سید مسعود جزایری در این باره گفت: موضوع عملیات روانی دشمنان علیه نظام همچنان از دغدغه های مهم و راهبردی کشور و مورد توجه مقام معظم رهبری است.

وی با تاکید بر اینکه بایستی به کمک اصحاب فن این موضوع را بیش از گذشته مورد توجه و بررسی قرار دهیم افزود: رسانه ها دراین زمینه دارای نقش و وظایف برجسته ای هستند اما با تاسف باید گفت آنگونه که بایسته و شایسته است در این زمینه نه وظایف خود را شناخته ایم و نه نقش خود را به موقع و در حد انتظار ایفا کرده ایم.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه سخنان خود به طرح پرسش هایی پرداخت و گفت: نکته و سئوال اصلی این است که علت عقب ماندگی ما در زمینه کارکردهای رسانه ای در مواجهه با عملیات روانی دشمنان چیست؟ چه باید کرد؟ چگونه بایستی از این عقب ماندگی ها رها شویم؟

سردار جزایری پرسش های خود را همسو با دغدغه های مدیران و فعالان دلسوز رسانه ای دانست و در عین حال تاکید کرد: به نظر می رسد نداشتن ساختار، سامانه مدیرتی و کارشناسی و کمبود دانش تخصصی در این حوزه از مشکلات اساسی است که باید برای حل آنها به دنبال راه حل های جامع باشیم.

وی برگزاری همایش عملیات روانی و رسانه را از نتایج و ضرورت هایی دانست که به دنبال برگزاری همایش عملیات روانی، مهندسی آینده پژوهی در اسفند ماه سال گذشته به دست آمده است.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی ایران را دارای آرمان ها و اهداف بلند دانست و افزود: باید قادر به انجام حرکت های جدید و ارائه حرف های نو در عرصه رسانه و افکار عمومی باشیم.

وی اساتید دانشگاه و فعالان رسانه ای را افراد صالح و شایسته برای ارائه نطقه نشرات ودستاوردهای خود در حوزه عملیات روانی و رسانه معرفی کرد و گفت: امیدواریم نتایج ثمربخشی را از برگزاری این همایش شاهد باشیم.

گفتنی است این همایش در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان پدافند غیر عامل و اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی برگزار خواهد شد.