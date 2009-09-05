تیراندازی تمام زندگی من است / دلم برای این رشته تنگ می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، تیرانداز هلندی در این دوره از رقابت ها، هم در رشته ریکرو و هم کامپوند شرکت کرده است. فن زوتفن تنها ورزشکاری است که رکورد 1300 امتیازی ریکرو و 1400 امتیازی کامپوند را پشت سر گذاشته است.

فرد فن زوتفن در پاسخ به این سوال که تفاوت ریکرو و کامپوند در چیست، به سایت مسابقات جهانی گفت: اصلی ترین تفاوت این است که تیراندازی در ریکرو ساده تر از کامپوند است که این موضوع به وزن کمان بازمی گردد. تیراندازان ریکرو قوی تر هستند در حالی که در رقابت های کامپوند ، تیرانداز اصلا وزنی را احساس نمی کند. من ریکرو را از کامپوند بیشتر دوست دارم چون در ریکرو شما خودت تعیین کننده هستی. یک فرق بزرگ تر اینکه کامپوند، المپیکی نیست.

این تیرانداز هلندی بتازگی موفق شده در رقابت های ریکرو، 1307 امتیاز کسب کند و در کامپوند به امتیاز 1402 دست پیدا کند. فن زوتفن در این خصوص تصریح کرد: من سه هفته قبل در "گویرل" هلند از سد 1400 امتیاز گذشتم. در ریکرو هم از مدت ها قبل از 1300 امتیاز رد شده ام؛ شاید 15 سال قبل. در حال حاضر احساس بسیار خوبی دارم و خیلی خوشحالم. موضوع جالب توجه این است که من سه هفته قبل و پیش از شروع رقابت های هلند به همسرم گفتم که رکورد خود را بهبود می بخشم و این امر با تمرین و ممارست مستمر محقق شد.

فن زوتفن در سن 38 سالگی همچنان از انگیزه بالایی برخوردار است. وی در این خصوص گفت: مردم دلیل اصلی حضور من در صحنه هستند. آنها و دوستانم با من مدام در تماس هستند و فکر می کنم اگر این ورزش را کنار بگذارم دلم برایش تنگ می شود.