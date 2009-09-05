افزایش قیمت دفترچه های تحصیلی غیرقانونی است

محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر با رد هرگونه افزایش قانونی قیمت دفترچه های تحصیلی، گفت: قیمت دفترچه مدارس نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و هرگونه افزایشی در این باره غیرقانونی است.



معاون وزیر بازرگانی افزود: 140 میلیون دفترچه یارانه ای در سراسر کشور در حال توزیع است و مردم می توانند مایحتاج خود را از نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا تهیه کنند.



به گزارش مهر، برخی عرضه کنندگان سطح شهر در اقدامی غیرقانونی، قیمتهای دفترچه ها را بالا برده بودند.

این گزارش حاکی از آن است که 13 میلیون جلد دفترچه تحصیلی در استان تهران در حال توزیع است، ضمن این که از این تعداد، 6 میلیون و 500 هزار جلد در شهر تهران، 5 میلیون جلد در شهرستانهای تهران، یک میلیون و 500 هزار جلد در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و یک میلیون جلد در تعاونی ها در حال توزیع است.

این در حالی است که در سال گذشته 9 میلیون جلد دفترچه در استان تهران توزیع شده بود.

براساس این گزارش، قیمت دفترچه‌های توزیعی نیز بدین شرح است: 40برگ وزیری 130 تومان و خشتی 100 تومان، 60 برگ وزیری 190 تومان و خشتی 160 تومان، 80 برگ وزیری 350 تومان و خشتی 270 تومان، 100 برگ وزیری 420تومان و خشتی 350تومان، 50برگ فانتزی 250تومان، 80برگ فانتزی 320تومان و 100 برگ فانتزی 670 تومان.

