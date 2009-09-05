دانشگاهها در زمینه کارآفرینی با رویکرد علمی قدمهای مثبتی بردارند

رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقوله کارآفرینی در وزارت علوم رویکرد مثبتی دارد و یکی از دانشگاههای که در این زمینه کار علمی انجام می دهد و زمینه های کارآفرینی را مهیا می کند دانشگاه پیام نور است.

وی هدف از کارآفرینی را افزایش رفاه نسبی در زندگی اقتصادی جوامع دانست و اظهار داشت: این عنصر مهم در توسعه کشورها نقش محوری داشته است.

دوستار با اعلام اینکه کارآفرینان اندیشمندان مدیریت اجتماعی و اقتصادی در جامعه هستند، افزود: این افراد نقش مهمی در مدیریت منابع و بهره ‌وری دارند و باید جایگاه واقعی خود را بدست آورند و بتوانند در تعالی و پیشرفت و افزایش سرانه درآمد خانوار قدمهای موثری بردارند.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان با اشاره به لزوم استفاده از توانمندی کارآفرینان برای تعالی تولید و صادرات و تولید با کیفیت بالا و حضور در بازارهای جهانی، یاد آورشد: در حال حاضر بازاریابی و مشتری مداری یکی از مهمترین عوامل در تولید ثروت بوده که این امر بر عهده کارآفرینان است.