به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از این عکس امشب بعد از افطار در محل غرفه مجمع جهانی اهلبیت (ع) در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برگزار میشود و متعاقب آن، تصویری که بتازگی از کشور ترکیه به دست آمده و قدیمیترین سند مصور از قبور منهدمشده چهار امام معصوم اهلبیت (ع) محسوب میشود در معرض دید قرار خواهد گرفت.
این عکس متعلق به زمانی است که حرمین شریفین تحت تولیت ترکهای عثمانی قرار داشت و قبور 4 امام اهلبیت(ع) دارای گنبد و حرم و بارگاه بوده اند.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 23 شهریور در مصلای امام خمین(ره) تهران پذیرای علاقمندان است .
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