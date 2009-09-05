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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

قدیمی‎‌ترین عکس بقیع امشب رونمایی می‌شود

قدیمی‎‌ترین عکس بقیع امشب رونمایی می‌شود

همزمان با سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع)، قدیمی‏ترین تصویر بارگاه آن حضرت در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم رونمایی می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از این عکس امشب بعد از افطار در محل غرفه مجمع جهانی اهل‏بیت (ع) در نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم برگزار می‏شود و متعاقب آن، تصویری که بتازگی از کشور ترکیه به دست آمده و قدیمی‏ترین سند مصور از قبور منهدم‏شده چهار امام معصوم اهل‏بیت (ع) محسوب می‏شود در معرض دید قرار خواهد گرفت.

این عکس متعلق به زمانی است که حرمین شریفین تحت تولیت ترکهای عثمانی قرار داشت و قبور 4 امام اهل‏بیت(ع) دارای گنبد و حرم و بارگاه بوده اند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 23 شهریور در مصلای امام خمین(ره) تهران پذیرای علاقمندان است .

کد مطلب 941785

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