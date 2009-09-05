دستاوردهای مددجویان کمیته امداد استان مرکزی به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا چگینی صبح شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه جشن رمضان و سفره‌های آسمانی در قلعه سلطان‌آباد اراک افزود: در این نمایشگاه دستاوردها و فعالیتهای مختلف فرهنگی، هنری، صنایع‌دستی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در قالب فروش محصولات شامل موادغذایی، پوشاک، لوازم‌التحریر عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 70 غرفه در بخشهای اشتغال، تولیدات و محصولات خانواده امداد، فرهنگی، هنری، صنایع دستی، موادغذایی، طرح اکرام ایتام و محسنین، برپا شده است، اضافه کرد: 50 غرفه از این تعداد مربوط به اشتغال مددجویان تحت پوشش این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی اظهار داشت: این نمایشگاه تا پایان ماه مبارک رمضان صبح و بعداز ظهر آماده بازدید علاقمندان است.

وی با تاکید بر اینکه در سفره های آسمانی از داوطلبان و حامیان علاقمند به تحت پوشش گرفتن ایتام نیز ثبت نام می شود، گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان 85 هزار نفر از خانوده های تحت پوشش این نهاد با صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال اطعام می شوند.

چگینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چهار هزار و 700 یتیم تحت پوشش این نهاد در استان هستند که از این تعداد چهار هزار نفر تحت حمایت شش هزار و 265 حامی هستند و پیش‌بینی می‌شود امسال این حامیان مبلغ 15 میلیارد و 291 میلیون ریال به ایتام کمک کنند.

وی از برگزاری طرح محسنین در ایام ماه مبارک رمضان در استان خبر داد و گفت: در این طرح خیرین می توانند سالمندان را تحت حمایت خود قرار دهند.