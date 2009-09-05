به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه مطالعه‌ای میان رشته‌ای از اخلاق حرفه‌ای است که عرصه‌ای را برای مطالعه در باب موضوعات خاص اخلاق از منظرهای گوناگون فراهم می‌آورد.

اخلاق حرفه‌ای حوزه‌ای میان رشته‌ای است که مطالعه درباره آن به کمک اندیشمندان و متفکران حوزه‌های مختلف علوم میسر است.

این نشریه با همکاری و هم اندیش متفکران از حوزه‌های گوناگون علوم و از نقاط مختلف جهان سعی دارد تا مسایل مطرح در حرفه‌های گوناگون یا اخلاق حرفه‌ای را به طور عام مورد بررسی قرار دهد.

این نشریه با همکاری مرکز مطالعات اخلاق و فلسفه کابردی دانشگاه فلوریدا منتشر می‌شود.

این نشریه از سال 1992 تا کنون چاپ می‌شود و مسایل خاص اخلاقی در حرف و اخلاق حرفه‌ای را به طور عام مورد بررسی قرار می‌دهد.