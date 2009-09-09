60 هزار کودک یتیم نیازمند حامی/ برگزاری جشن عاطفه ها در 9 مهرماه

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در گذشته جشن رمضان فقط در استان تهران برگزار می شد اما امسال براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته این جشن به منظور کمک به افراد نیازمند همزمان در استانهای مختلف کشور برگزار می شود.

براساس اعلام کمیته امداد هفته اطعام و اکرام نیازمندان از شب میلاد امام حسن (ع) تا پایان ماه رمضان ادامه دارد و در شب میلاد امام حسن (ع) نیز برای 300 هزار نفر سفره افطار برپا می شود.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید کرد: براساس اطلاعات موجود 400 هزار کودک یتیم در سراسر کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند که از این تعداد 60 هزار کودک واجد شرایط حامی دار شدن هستند.

در حال حاضر در اغلب استانها ایتام دارای حامی هستند و تنها در استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، خوزستان و بوشهر کودکان فاقد حامی باقی مانده اند.

ستاری همچنین از برگزاری جشن عاطفه ها در 9 مهرماه خبر داد و گفت: این جشن هر ساله در روزهای پایانی شهریور ماه برگزار می شود اما امسال به دلیل همزمانی با ماه رمضان در هفته دوم مهرماه برگزار می شود.