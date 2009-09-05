فرهنگ سازی باید در اولویت اهداف رسانه ها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده در همایش تجلیل از خبرنگاران محیط زیست افزود: مکتب محیط زیست از این رو برای مردم جهان شناخته شده است که همزمان با آغاز این مکتب، آموزش محیط زیست و اطلاع رسانی انجام شد. اطلاع رسانی به موقع، سبب ایجاد تفکر و دیدگاه جدید در بین آحاد جامعه می شود.



مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست گفت: در مدیریت شهری تهران، توجه جدی به مقوله اطلاع رسانی شده و با رسانه ها ارتباطی به موقع و کارآمد داریم. سازمانهای تیزهوش، ارتباط تنگاتنگ و معنادار با رسانه ها ایجاد کرده تا از ظرفیتهای گروهی برای اطلاع رسانی و ارائه دستاوردهای خود استفاده کنند.



حیدرزاده افزود: سازمانهای بزرگی هستند که فعالیتهای خود را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند اما مدیران رسانه ای ندارند و با مردم از طریق ارتباط با رسانه ها ارتباط برقرار نمی کنند چنین سازمانهایی شناخته شده نیستند. برعکس آن سازمان های کوچکی که اطلاع رسانی می کنند. این سازمان ها اثرگذار حرکت کرده و رویکردی جدید در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری ایجاد می کنند.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهردار تهران افزود: مدیران شهری تهران به ارتباط حفاظت محیط زیست در مدیریت شهری و رسانه ها به دید ارتباطی برنده – برنده می نگرند زیرا این سازمان می تواند از ظرفیت رسانه های گروهی به عنوان یک فرصت برای ارتباط با شهروندان استفاده کند و با تعامل با رسانه ها، خبرنگاران می توانند به اهداف ژورنالیستی و حرفه ای خود برسند.

از رسانه ها می خواهم نه دنبال فحاشی باشند و نه مداحی، بلکه نقادی کنند؛ نقدی که تغییر رویکرد ایجاد کند و اطلاع رسانی به موقع باشد تا محیط زیست از انفعال خارج شود هادی حیدرزاده

حیدرزاده با اشاره به انتظارات دو طرفه گفت: انتظارات در این ارتباط دو طرفه است. با اطلاع رسانی به موقع از سوی رسانه ها با تاکید بر اولویت رسانه ای تریبونی نیز برای سازمان ها مهیا می شود. انتظاری که رسانه ها از سازمانها در حوزه مدیریت شهری دارند،‌ استفاده از نظرات مشورتی آنهاست و سازمان نیز می خواهد که رسانه سازمان مقابل را یک دشمن نداند و با تفکرات ژورنالیستی مشکلات موجود را پررنگ نکند.



مشاور محیط زیست شهردار تهران گفت: از رسانه ها می خواهم نه دنبال فحاشی باشند و نه مداحی، بلکه نقادی کنند. نقدی که تغییر رویکرد ایجاد کند و اطلاع رسانی به موقع باشد تا محیط زیست از انفعال خارج شود. در صورت عدم تعامل، سازمان می خواهد رسانه را دور بزند و گمان می کند که رسانه در حال رصد مداوم اوست. اگر این تعامل دوطرفه باشد و رسانه در جایی که لازم است، رصد کند و جایی که لازم است کمک و نظرات مشورتی ارائه دهد، ارتباط موش و گربه ای نخواهد بود. خبرنگار باید نگاه ژورنالیستی داشته باشد. درغیر این صورت، امکان جذب مخاطب وجود ندارد. اما خواسته ما این است که جدا از جناح بندی های سیاسی و بی طرفانه قلم بزند.

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری در ادامه گفت: رسانه ها در پروژه زین الدین با همکاری سازمانهای مردم نهاد عملکرد خوبی داشتند که به نتیجه رسید و سبب تغییر رویکرد در شهرداری تهران شد زیرا لوایحی به شورای شهر رفت که اگر صد درصد انجام نمی شود اما قبل از انجام هر پروژه ای مکان یابی و امکان سنجی می شود.

مشاور محیط زیست شهرداری تهران تاکید کرد: یکی از مشکلات رسانه ها در ارتباط با سازمانها این است که چندین نفر در ارتباط با یک موضوع اظهارنظر می کنند. رسانه ها در چنین مواقعی می پرسند که کدام یک از اینها دیدگاه و نظر سازمان است. برای حل این مشکل، سازمانها می توانند از سخنگو استفاده کنند. شهرداری تهران هم یک سال است که برای بیان دیدگاههای رسمی خود سخنگو دارد.

حیدرزاده طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی را فاجعه آمیز خواند و گفت: هرشخصی نباید به خود جرات بدهد نظرات کارشناسی درباره محیط زیست و نظرات فاجعه آمیز درباره انحلال یا ادغام این سازمان ارائه کند.