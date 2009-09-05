استادیوم یادگار امام(ره) در بازی تراکتور - استقلال سرخپوش می شود

علی غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با توجه به شور و حالی که در هواداران تراکتورسازی تبریز سراغ داریم استادیوم 70 هزار نفری در روز برگزاری مسابقه بین تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران مملو از جمعیت می شود.

وی افزود: تخمین اینکه چه تعداد هوادار به ورزشگاه خواهند آمد بسیار مشکل است زیرا هنوز صندلی های استادیوم نصب نشده و احتمال دارد افراد خیلی بیشتری از گنجایش استاندارد ورزشگاه برای تماشا و تشویق تیم مورد علاقه خود بیایند.

غفوری همچنین از سفارش بالونهای بادی تشویقی برای این بازی خبر داد و افزود: امیدواریم به تعداد چهل هزار نسخه از این بالون ها برای بازی آماده شود تا هواداران به وسیله آن یکصدا و بدون حاشیه 90 دقیقه تراکتورسازی را تشویق کنند.

وی از تماشاگران تراکتورسازی به عنوان یکی از با فرهنگ ترین و مودب ترین تماشاگران لیگ یاد کرد و تاکید کرد: هواداران ما بدون توجه به حاشیه های موجود و به دور از هر هیاهوی مخربی در بازی استقلال نشان خواهند داد که برترین تماشاگران لیگ برتر هستند.

وی یادآور شد: تماشاگران تبریزی نمره قبولی خود را در سال گذشته در لیگ یک و در ورزشگاه اختصاصی که فاصله تماشاگر از بازیکن همچون لیگ برتر انگلیس بسیار کم بود، گرفته اند.

قائم مقام باشگاه همچنین در خصوص مشکلات مالی باشگاه افزود: با همت صاحبان صنایع و مسئولان ارشد استان و خیل هواداران امیدواریم با قدرت به کار خود ادامه داده و تیم تراکتورسازی را به عنوان پدیده لیگ برتر و شهر تبریز را به عنوان سومین قطب فوتبال کشور معرفی کنیم.

ورزشگاه 75 هزار نفری یادگار امام(ره) تبریز در هفته آینده میزبان دیدار حساس مابین تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران خواهد بود.

پس از هشت سال دوری فوتبال تبریز از لیگ برتر، این نخستین حضور استقلال در تبریز خواهد بود.