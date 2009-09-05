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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

انتشار دفتر دوم مثنوی به زبان روسی

انتشار دفتر دوم مثنوی به زبان روسی

دفتر دوم مثنوی مولوی توسط پروفسور "نوری عثمانوف" مترجم برجسته قرآن کریم به زبان روسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که ترجمه 3810 بیت شعر است در 374 صفحه و با شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات شرق شناسی سنت پترزبورگ و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران منتشر شد.

گروه ویراستاران این کتاب عبارتند از آکادمیک گامزاتوف، آکادمیک کامیلوف، پروفسور عثمانوف، پروفسور محمد اف و پروفسور رابادانوف.

دفتر اول مثنوی در سال 1386 به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در روسیه انتشار یافت و به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و در حال حاضر ترجمه دفتر سوم نیز در حال انجام است. ترجمه دفتر چهارم مثنوی هم توسط خانم پروفسور پریگارینا ایرانشناس معروف روس پایان یافته و در حال آماده سازی برای چاپ است.

کد مطلب 941813

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