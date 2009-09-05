انتشار دفتر دوم مثنوی به زبان روسی

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که ترجمه 3810 بیت شعر است در 374 صفحه و با شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات شرق شناسی سنت پترزبورگ و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران منتشر شد.

گروه ویراستاران این کتاب عبارتند از آکادمیک گامزاتوف، آکادمیک کامیلوف، پروفسور عثمانوف، پروفسور محمد اف و پروفسور رابادانوف.

دفتر اول مثنوی در سال 1386 به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در روسیه انتشار یافت و به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و در حال حاضر ترجمه دفتر سوم نیز در حال انجام است. ترجمه دفتر چهارم مثنوی هم توسط خانم پروفسور پریگارینا ایرانشناس معروف روس پایان یافته و در حال آماده سازی برای چاپ است.