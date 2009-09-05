پاپ از محتوای فیلم تلویزیونی سنت آگوستین تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز سرویس، رهبرکاتولیکهای جهان پس از تماشای نسخه کوتاه شده این فیلم سه ساعته تلویزیونی گفت: این فیلم نشان می‌دهد چگونه در پایان حقیقت قوی تر از هر مانعی است و حقیقت ما را خواهد یافت.

این فیلم که سنت آگوستین نام دارد به کارگردانی کارگردان تحسین شده کانادایی کریستین دوگای ساخته شده و تولید آن برعهده کمپانی‌های لهستانی، آلمانی و ایتالیایی بوده است.

در تبلیغات این فیلم عنوان می‌شود که این مجموعه کوتاه یکی از چند فیلمی است که قرار است با محور نرو امپراطور رومی ، سنت پیتر و بن هور ساخته شود.

پاپ همچنین گفته است که به نظر می‌رسد زندگی سنت آگوست فاجعه‌آمیز خاتمه یابد اما همانطور که دراین فیلم نشان داده شده است پیام وی باقی مانده و حتی همانطور که جهان در حال تغییر است این پیام زنده است؛ چرا که این پیام براساس حقیت است و حقیقت در تمام جوامع بشری مشترک است.

پاپ به‌کرات گفته است که تفکر خود به‌شدت از این متأله قرن چهارمی الهام گرفته است. وی در سال 1953 زمانی که جوان بود تز دکترای خود را درباره تعالیم سنت آگوستین نوشته بود.

سنت آگوستین در افریقای شمالی متولد شد و سالها توصیه‌های مادر خود را نادیده می‌گرفت و سبک زندگی لذت جویانه‌ای را دنبال می کرد اما سرانجام در سن 33 سالگی در میلان ایتالیا تعمید گرفت، این درحالی است که بیداری معنوی سنت آگوستین یک شبه صورت نگرفت بلکه در پی یک فرآیند مستمری اتفاق افتاد.