رقابت در صنعت چاپ مستلزم ارتقای فناوری است

حسین زینال زاده در حاشیه پنجمین گردهمایی اصحاب صنعت چاپ آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: برای افزایش توانمندی فعالان صنعت چاپ و تولید با کیفیت برتر باید چاپخانه ها به فناوری های جدید و ماشین آلات پیشرفته تجهیز شوند.

وی با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی و تبریز در ابعاد مختلف صنعتی و اقتصادی تصریح کرد: صنعت چاپ تبریز توانسته است نیاز صنعت و اقتصاد آذربایجان شرقی به ویژه صنایع غذایی را تامین کرده و به سایر استانها خدمات ارائه کند.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران آذربایجان شرقی روز صنعت چاپ را فرصت مغتنمی برای فرهنگ سازی برای بسط این صنعت فرهنگی و ارزشی دانست و گفت: شایسته است برنامه بلندمدت و همه جانبه ای در ابعاد کلان تدوین شود تا این صنعت بیش از گذشته رشد و ارتقا یابد.

زینال زاده ‌به عزم اتحادیه چاپخانه داران آذربایجان شرقی برای احداث شهرک چاپ در تبریز اشاره و خاطرنشان کرد: رفع شدن مشکل زمین این شهرک نیازمند مساعدت دستگاه های اجرایی است.