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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۸

امکان حضور نرم‌افزارهای دو ساله در جشنواره رسانه‌های دیجیتال

امکان حضور نرم‌افزارهای دو ساله در جشنواره رسانه‌های دیجیتال

هر نرم افزاری که از دو سال پیش تا به حال در دبیرخانه مرکز توسعه اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده باشد امکان حضور در سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  ثبت‌نام نرم‌افزارهای دیجیتال در مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال از دو سال پیش آغاز شده است.

طراحان نرم‌افزارهای ثبت شده می‌توانند هر چند بار که مایل باشند اثرشان را عیناً و تنها در بخش نمایشگاه شرکت دهند.

آثار برگزیده دوره‌های مختلف تنها در صورتی می‌توانند در بخش  جشنواره این دوره شرکت کنند که آثارشان را حداقل سی درصد تغییر داده باشند.

سومین جشنواره نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به همت مرکز توسعه اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد از 8 تا 18 مهرماه در 6 بخش اصلی و 8 بخش جنبی در مصلی تهران برگزار می شود.
کد مطلب 941822

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