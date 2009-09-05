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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

13 کاریابی غیردولتی در استان سمنان فعالیت دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان از فعالیت 13 واحد کاریابی غیر دولتی در این استان خبر داد.

محمد اصابتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان هدف از راه اندازی این واحدها را اجرای سیاست های دولت و واگذاری تصدی گری دولتی به بخش غیردولتی دانست.

وی تقویت کاریابی های غیردولتی را از سیاست های این سازمان عنوان کرد و افزود: هم اکنون پنج شرکت کاریابی دارای مجوز در شهرستان سمنان فعال هستند.

به گفته وی، واحدهای کاریابی استان سمنان در چهار ماهه اول امسال هشت هزار و 186 نفر جویای کار را ثبت نام کرده و از این تعداد تاکنون سه هزار و 549 نفر در واحدهای مختلف مشغول به کار شده اند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان یادآور شد: از کل متقاضیان کار پنج هزار و 614 نفر آنها مرد و بقیه از بانوان بودند.

کد مطلب 941823

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