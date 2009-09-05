13 کاریابی غیردولتی در استان سمنان فعالیت دارند

محمد اصابتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان هدف از راه اندازی این واحدها را اجرای سیاست های دولت و واگذاری تصدی گری دولتی به بخش غیردولتی دانست.

وی تقویت کاریابی های غیردولتی را از سیاست های این سازمان عنوان کرد و افزود: هم اکنون پنج شرکت کاریابی دارای مجوز در شهرستان سمنان فعال هستند.

به گفته وی، واحدهای کاریابی استان سمنان در چهار ماهه اول امسال هشت هزار و 186 نفر جویای کار را ثبت نام کرده و از این تعداد تاکنون سه هزار و 549 نفر در واحدهای مختلف مشغول به کار شده اند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان یادآور شد: از کل متقاضیان کار پنج هزار و 614 نفر آنها مرد و بقیه از بانوان بودند.

