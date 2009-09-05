کمبود لوکوموتیو و واگن اصلی ترین مشکل متروی تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ربیعی با بیان این مطلب افزود: به دلیل کمبود ناوگان هم اکنون خدمات رسانی در ایستگاههای جدید توسعه شمالی خط 1 با سرفاصله حرکت 15 دقیقه در ایستگاههای تازه به بهره برداری رسیده خط 4 با سرفاصله 12 دقیقه و در خط 2 با سرفاصله حرکت 10 دقیقه صورت می گیرد که این امر موجب نارضایتی شهروندان شده است.

وی ادامه داد: اگر چه خدمات رسانی در ایستگاههای جدید در تمام ساعات و به صورت تمام وقت است اما سرفاصله زیاد حرکت قطارها سبب نارضایتی شهروندان شده زیرا برای سوار شدن به قطار باید زمان زیادی را در ایستگاهها منتظر بمانند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تاکید کرد: متاسفانه به دلیل کمبود ناوگان امکان کاهش سرفاصله قطارها در ایستگاههایی که تازه به بهره برداری رسیده اند تا ورود قطارهای جدید وجود ندارد و سرفاصله حرکت در ایستگاههای جدیدی که امسال افتتاح می شود نیز مانند ایستگاههایی که اخیرا بهره برداری رسیده خواهد بود.

مهندس ربیعی اظهار کرد: هنگامی که یک ایستگاه جدید به بهره برداری می رسد نمی توانیم به شهروندان در این ایستگاهها خدمات رسانی نکرده و سرمایه و پول مردم بی استفاده بماند اما از سوی دیگر خدمات رسانی به صورت ناقص و با سرفاصله بسیار زیاد حرکت قطارها نارضایتیهایی را در پی دارد که تنها با ورود لوکوموتیوها و واگنهای جدید و تقویت ناوگان قابل حل است.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این معضل و استفاده از تمام ظرفیت ایستگاههای جدید نیازمند کمک و توجه دولت و مسئولین هستیم تا مشکلات ورود واگنهای جدید از سر راه برداشته شود و هرچه سریع تر شاهد افزایش و تقویت ناوگان در مترو باشیم.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: کمبود لوکوموتیو و واگن در مترو نه تنها سبب می شود که در خدمات رسانی در ایستگاههای جدید با مشکلات زیادی مواجه شویم بلکه عامل بسیاری از مشکلات در کل خطوط می شود.