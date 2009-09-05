به گزارش خبرگزاری مهر، رامهرمزی روند این جشنواره را با مراسم انتخاب کتاب سال دفاعمقدس متفاوت خواند و گفت: جشنواره ربع قرن، سیر تدوین کتابهای جنگ در طول 25 سال را با نگاهی از بالا بررسی کرد و این امر اساسیترین تفاوت این جشنواره با انتخاب کتاب سال دفاعمقدس است.
وی با اشاره به حجم بالای کتابهای منتشر شده در حوزه خاطرات جنگ تصریح کرد: خاطرات دفاعمقدس به واسطه احساس نیاز به مستندسازی جنگ از دهه 60 به بعد توسط رزمندگان بازگو و تدوین شد. در واقع مجموعه خاطرات جنگ "امالکتاب" دفاعمقدس هستند.
نویسنده کتاب "یکشنبه آخر" تاکید کرد: مخاطبان، دسترسی و کسب اطلاع از واقعیت جنگ را بیشتر میپسندند بنابراین دفاعمقدس در کتابهای خاطرات تجلی پیدا میکند.
این داور در پایان اظهار کرد: آزادی از قید زمان همه جشنوارهها را در بهبود روند تاثیرگذاری بر تولید محصولات فرهنگی کمک خواهد کرد. همچنین برپایی جلسات کارشناسی پس از برگزاری جشنواره ربع قرن نیز برای تحلیل، آسیبشناسی و رفع نواقص ادبیات دفاعمقدس ضروری است.
بر اساس توافق مسئولان جشنواره ربع قرن، کتابهای منتشر شده با محوریت 8 سال دفاع مقدس در فاصله سالهای 1360 تا 1385 در 6 گروه موضوعی ادبیات، تحقیق و پژوهش، ادبیات و تاریخ مستند، هنر، ترجمه و بخش جانبی بررسی شدهاند.
مراسم اختتامیه جشنواره ربع قرن کتاب دفاعمقدس یکشنبه پنجم مهر ماه 88 به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.
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