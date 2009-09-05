خط منظم اتوبوسرانی تهران – صوفیه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، محمد رضا امیر محمدی کارشناس دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی با اشاره به راه اندازی خط اتوبوسرانی بین ایران و بلغارستان گفت : راه اندازی خط اتوبوسرانی بین دو کشور در اغلب نشستهای مشترک مطرح بود اما در دومین اجلاس حمل ونقل در بلغارستان در دی ماه سال 1387 ، هیئت ایرانی موضوع راه اندازی سرویس های منظم مسافری را مطرح که مورد تأکید دو کشور قرار گرفت و با انعقاد قرارداد همکاری بین دو شرکت دیدار سیر گیتی با شرکت مسافری کالیای بلغارستان این امر وارد مرحله عملیاتی شد.

وی افزود: در نشستهای مشترک با سفارت بلغارستان هماهنگی های لازم به عمل آمد تا برای رانندگان اتوبوس های ایرانی روادید کثیرالمسافره 6 ماهه صادر شود ضمن اینکه با هماهنگی های صورت گرفته با کشور ترکیه همکاری لازم از سوی این کشور برای عبور آسان و روان اتوبوس های مذکور از خاک این کشور نیز فراهم شد.

امیرمحمدی خاطرنشان کرد : این سرویسها کلیه خدمات ترانزیتی مسافری شامل بیمه ، خدمات درمانی ، پذیرایی و غیره را ارائه می کنند ضمن اینکه مقرر است این سرویس ها با همکاری کشورهای در طول مسیر ، مسافران این کشورها را نیز طی انجام مراحل قانونی حمل کنند.