حضور نخبگان در دستگاههای اجرایی منجر به تحول و جوانگرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری صبح شنبه در دومین همایش استانی نخبگان جوان استان، اظهار داشت: حضور ستارگان و برجستگان استان در عرصه های مختلف علمی، ورزشی، هنری، اجتماعی و... را در این مراسم ارج می نهیم و بسیار خوشحال و مسرور هستیم که چنین نشستی با حضور این افراد برگزار شده است.

غفوری با اشاره به آغاز به کار دولت دهم خاطرنشان کرد: امیدواریم در دولت دهم شاهد حضور بیش از پیش نخبگان در دستگاههای اجرایی و سازمانهای اداری استان باشیم زیرا این موضوع منجر به تحول و جوانگرایی در دستگاههای اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: صدا و سیمای استان باید با تشکیل نشستها و میزگردهایی انعکاس دهنده نظرات و پیشنهادات ارزشمند نخبگان استان در عرصه های مختلف باشد زیرا این موضوع علاوه بر ایجاد انگیزه نزد جوانان منجر به پویایی و شکوفایی بیشتر جامعه می شود.

غفوری با اشاره به گذشت بیش از دو سال از تشکیل کانون نخبگان استان اظهار داشت: استان کرمانشاه از اولین استانهایی بود که کانون نخبگان در آن تشکیل شد بنابراین امیدواریم که شاهد بیش از پیش تولیدات این کانون با تشکیل سمینارها و همایش های منطقه ای و ملی باشیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: نخبگان استان تنها به استان اختصاص ندارند بلکه این عزیزان جزو ذخایر غنی و از جوانان و برجستگان و ستاره های درخشان در ایران هستند، لذا مدیران باید بسترها و زمینه های لازم را برای فعالیت و حضور نخبگان در دستگاههای اجرایی فراهم سازند تا این عزیزان نقش برجسته و تاثیرگذار خود را در عرصه های مختلف جامعه ایفا کنند.

وی در ادامه سخنان خود به ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم در استان برای حرکت به سمت جهش، پیشرفت و شکوفایی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی برای ایجاد جهش و پیشرفت در استان شکل گرفته و استان ورود به یک عرصه جدید را تجربه می کند.

غفوری افزود: کاهش نرخ بیکاری در استان در بهار امسال نیز ادامه داشته و رتبه استان در این خصوص به رتبه پانزدهم کشوری ارتقاء پیدا کرده است.

استاندارکرمانشاه افزود: زیرساختهای مناسبی در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان شکل گرفته و در خصوص اجرای چندین سد، احداث چندین واحد صنعتی بزرگ، راه آهن، احداث نیروگاه ها و دهها طرح بزرگ دیگر در استان اقدامات گسترده ای در حال انجام است.

وی ادامه داد: برای توسعه و گسترش رشته های دانشگاهی نیز اقدامات گسترده ای شکل گرفته و دانشگاه های استان در حال حاضر دارای دهها رشته متنوع تحصیلی هستند به طوریکه در حال حاضر 120 رشته تحصیلی در دانشگاه رازی استان تدریس می شود.

کانون نخبگان استان کرمانشاه 240 نفر عضو دارد

همچنین در این جلسه مدیر سازمان جوانان استان کرمانشاه نیز گفت: نخبگان و جوانانی که در این مراسم حضور دارند از جمله افرادی هستند که در عرصه های گوناگون علمی، پژوهشی، ورزشی، کنکور سراسری، هنری و... دارای رتبه های بالای کشوری شده اند.

محسن زارعی در خصوص فعالیت کانون نخبگان استان گفت: این کانون از دو سال پیش با پیشنهاد و رهنمود استاندار تشکیل و آغاز به کار کرد و در حال حاضر دارای 240 نفر عضو است.

وی اهم فعالیتهای کانون نخبگان را برگزاری نشست جوان و خودباوری در ایام دهه مبارک فجر، همایش جوان، ایمان و خلق نبوی، شرکت در نمایشگاه اوقات فراغت، برگزاری سلسله نشستها، گامهای موفقیت نخبگان با حضور چهره های علمی کشور، برگزاری سلسله نشستهای صمیمی مسئولان با نخبگان جوان در هفته جوان، برگزاری چهار دوره کلاس آموزش زبان انگلیسی، حضور نخبگان در دو دوره نمایشگاه بزرگ کتاب، همکاری در برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع) و تهیه نرم افزارهای آموزشی و مشاوره به نخبگان عنوان کرد.

در ادامه این همایش نخبگان استان به ارائه نظرات خود در خصوص ارتباط صنعت با دانشگاه، اختراعات، نوآوری و کارآفرینی، ادب و هنر، اشتغال نخبگان، جنبش نرم افزاری، آموزشهای پژوهشی، توسعه کمی و کیفی دانشگاهها و ... پرداختند.